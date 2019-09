¿Sale a cuenta comprar el iPhone 11? Esto es lo que te ahorras frente al iPhone 11 Pro

Los nuevos iPhone 11 ya están aquí y llega el momento de ver si hay muchas diferencias. Sobre todo porque este año Apple ha reducido sensiblemente el precio de su gama más "barata" y lo mismo es más interesante decidirnos por el iPhone 11 en vez de por los modelos Pro.

Porque, ¿exactamente qué características son las que perdemos en el iPhone 11 frente a sus hermanos mayores? ¿Merece la pena decantarse por el teléfono más accesible y ahorrarnos los 350 euros de diferencia (o más) que hay entre esas versiones? Pues vamos a verlo.

Nuevos iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Apple

¿Qué no tiene el iPhone 11?

Es lógico pensar que esa diferencia en el precio la vamos a notar después en los componentes y prestaciones que vamos a tener en cada uno, pero ya os vamos avanzando que no es para tanto. Al menos si venís de tener un iPhone 8 o anterior, e incluso un iPhone X de 2017.

Gama iPhone 11 Pro de Apple. Apple

Por eso será más fácil contaros qué es lo que no tiene el modelo más básico de la gama para decidir si nos merece la pena o no. Y nosotros ya os vamos avanzando que sí. La primera de esas diferencias es, sin duda, la pantalla. El iPhone 11 cuenta con un panel de 6,1 pulgadas que se sitúa entre los de 5,8 y 6,5 de los modelos Pro pero, más importante aún, su tecnología no es OLED sino LCD.

Gama iPhone 11 de Apple. Apple

Aquí notaremos una menor iluminación y contraste. Prueba de ello es que no tendremos HDR y la resolución es menor: 1.792x828 pixels frente a los 2.436x1.125 y 2.688x1.242 de los iPhone Pro y Pro Max, respectivamente. ¿Más elementos que no tiene el iPhone 11? Pues la cámara: solo dispone de dos sensores en vez de tres por lo que pierde el teleobjetivo. Por lo demás, mantiene su calidad con 12MP. modo noche, gran angular y ultra gran angular.

Y por último, dos componentes más en los que sí hay diferencia: la resistencia al agua y la batería. Mientras los modelos Pro pueden sumergirse hasta 4 metros de profundidad durante 30 minutos, el iPhone 11 solo puede hacerlo 2 durante el mismo espacio de tiempo. Y sobre la batería, las 4 ó 5 horas de más que los iPhone 11 Pro aguantan encendidos se convierten en solo 1 en el modelo básico. ¿Justifica todo lo anterior decantarnos por los modelos Pro?

Y ahora la diferencia de los precios

La pregunta es sencillo así que por no tener todo lo anterior, ¿cuánto nos ahorramos al comprar el nuevo iPhone 11? Pues mirad, aquí os dejamos la cantidad "monda y lironda" que surge de restar los precios de los dos terminales:

iPhone 11 64GB vs iPhone 11 Pro 64GB: 350€

iPhone 11 128GB vs iPhone 11 Pro 256GB: 470€

iPhone 11 256GB vs iPhone 11 Pro 512GB: 580€