YouTube se actualiza y añade soporte HDR para todos los iPhone 11

Muchas veces nos acabamos olvidando de que las pantallas de los móviles más importantes del mercado suelen venir con multitud de estándares y certificaciones para ver mejor todos los contenidos multimedia. Uno de ellos es el HDR que en YouTube no es, precisamente, una novedad aunque ahora por fin se hayan adaptado los nuevos smartphones de Apple.

Y es que aunque tengamos el terminal más moderno, caro y avanzado del mercado, por mucho que pongamos empeño no podremos aprovechar ese HDR con el que es compatible si no se actualiza la aplicación que utilicemos y, del mismo modo que Netflix (por ejemplo) siempre es una de las que más corre en hacerlo, en el caso de YouTube le cuesta siempre algo más adaptarse.

Actualización ya disponible

Si tenéis activadas las actualizaciones automáticas para todas las apps que tenéis instaladas en el móvil lo mismo ya la tenéis funcionando y no os habéis dado cuenta, pero si no es así, podéis acceder ahora mismo a la sección de las actualizaciones de la App Store y verificar que la versión 14.42 ya está disponible.

Una vez actualizada podréis disfrutar de todos esos vídeos que hay dispersos por la inmensidad de la plataforma de Google y que son compatibles con este tipo de visualización. Se trata de contenidos que suelen estar etiquetados dentro de esa categoría. Por ejemplo, los Originals de YouTube muchos no son compatibles HDR por lo que no podréis mejorar ese visionado de ninguna manera aunque otros sí. Del mismo modo pasa con las películas, que la mayoría no están todavía disponibles para reproducir estas imágenes de "alto rango dinámico".

Cómo dar prioridad a los contenidos HDR

Para no tener que estar mirando en cada ocasión si un vídeo es HDR o no, la mejor manera de tenerlo siempre activado es decirle a YouTube que lo reproduzca por defecto cuando esté disponible. Esto podéis saberlo empezando a ver un vídeo y pulsando en los tres puntos verticales que tenéis arriba a la derecha. Allí veréis la opción de Calidad.

YouTube activa el HDR en los iPhone 11.

Es ahí donde será posible decirle que nos ponga por defecto siempre los vídeos de la resolución que más nos guste (720 ó 1080p) y con HDR activado. Así no tendremos que estar configurando esta opción siempre que lleguemos a un vídeo compatible con esta tecnología que, recordemos, se encarga de mejorar la imagen para hacerla mucho más real y fiel a cómo la vería el ojo humano. Haced pruebas y mirad la diferencia, seguro que notáis la mejora.