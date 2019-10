Prosus lanza una oferta por Just Eat que supera en un 20% a la de Takeaway

Guerra por Just Eat, uno de los líderes mundiales de la distribución de comida a domicilio. La compañía Prosus NV ha asegurado este martes que ha hecho una oferta para comprar la británica Just Eat por 710 peniques por acción, lo que supera la oferta lanzada el pasado julio por la multinacional holandesa Takeaway.com, informa Reuters.

Prosus ha explicado que su oferta en efectivo supone valorar Just Eat en 4.900 millones de libras (unos 5.692 millones de euros al cambio actual), según su precio de cierre del lunes. La cifra supone una prima del 20% sobre la oferta de Takeaway de 594 peniques.

La dirección de Just Eat no habría llegado a un acuerdo con Prosus, según ha señalado esta compañía, pese a haber mantenido contactos. Y ello le ha llevado a hacer este anuncio para dar a los accionistas de la firma británica la oportunidad de considerar su mayor oferta, añade la citada agencia.

El presidente ejecutivo de Prosus, Bob Van Dijk, ha advertido que la oferta de su empresa por Just Eat no es hostil, a pesar de no haber sido acordada con el consejo de la compañía británica. "Esperamos que los méritos de nuestra propuesta sean atendidos por los accionistas", ha añadido el directivo, que espera que la compañía acepte mantener conversaciones para alcanzar un acuerdo.

En Julio, Takeaway y Just Eat anunciaron un acuerdo para cerrar la compra de la empresa británica con el objetivo de crear una de las mayores plataformas online de envío de comida a domicilio del mundo, con más de 360 millones de pedidos por un valor de 7.300 millones en 2018. Ambas compañías aseguraron que el grupo resultante tendría una valoración de 10.100 millones de euros. El acuerdo entre ambas firmas buscara plantar cara a Uber Eats y Deliveroo. Esta última había recibido el pasado mayo una inyección de capital de 575 millones de dólares (512 millones de euros) liderada por Amazon, que ahora está en revisión por las autoridades de Competencia del Reino Unido por temor a que la operación limite la competencia seriamente en este negocio.

En el comunicado de Takeaway y Just Eat se informó también de que, una vez completada la operación, Mike Evans, actual presidente de Just Eat, asumiría la presidencia del consejo de la nueva empresa combinada, mientras Adriaan Nühn, presidente del consejero de supervisión de Takeawey.com, asumiría la vicepresidencia. Igualmente, Jitse Groen, consejero delegado de Takeaway.com, se convertiría en el máximo ejecutivo del nuevo grupo.

Tras conocerse la oferta de Takeaway, algunos analistas, como Nigel Parson, de Canaccord, aseguraron que había posibilidades de que Delivery Herro pudiera presentar una oferta rival. Just Eat llevaba meses presionada por los inversores para que se fusionara con Takeaway para liderar un mercado que mueve unos 100.000 millones de dólares.

Ahora queda por ver cómo reciben los accionistas la nueva oferta de Prosus.

Just Eat, que opera en España desde 2010, cuenta en el país con dos millones de usuarios activos (26 millones a nivel global) y una red de casi 10.000 restaurantes (100.000 entre todos los países donde opera). Igualmente, cuenta con 125 empleados en España y 3.000 a nivel mundial. En 2018, la compañía obtuvo unos ingresos de 780 millones de libras (unos 855,6 millones de euros) y su ebitda fue de 197,4 millones de euros.