Ibex 35, en directo: frialdad en los mercados europeos

Cecilia Castelló

Los candidatos demócratas coinciden en el apoyo al 'impeachment' contra Trump en el debate presidencial

Los candidatos demócratas que se presentan a las primarias del partido para hacer frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han coincidido este martes en su apoyo al proceso de destitución parlamentaria ('impeachment') contra el dirigente.

El Congreso investiga un posible abuso de poder por parte de Trump por su conversación telefónica del 25 de julio con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que pide investigar a Biden y su hijo, Hunter.

El senador Bernie Sanders ha asegurado que Trump es "el presidente más corrupto en la historia del país", mientras que el exvicepresidente Biden ha indicado que perseguirá al mandatario porque no quiere enfrentarse a él en las próximas elecciones.

"No tiene más remedio que irse", ha recalcado Biden. "Mira, mi hijo no hizo nada malo. No hice nada malo. Llevé a cabo la política del Gobierno de Estados Unidos para acabar con la corrupción en Ucrania y eso es en lo que debemos centrarnos".

EP