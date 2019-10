Entrevista con Alexander Pierrou

1) ¿Se puede ser innovador sin romper con todo lo anterior?

Innovación para mí es romper con "verdades" creadas por percepciones entendiendo los verdaderos "jobs to be done" basado en entender profundamente hábitos y necesidades de la gente incluso a veces antes de que ellos mismos se han dado cuenta de ello.

Innovación require romper con formas de trabajar, ejecutar y formas de llegar con mensajes etc. A veces puedes innovar pero seguir utilizando parte del backend y/o front end existentes y a veces hay que romper también con el backend y/o el front end por completo.

Para innovar hace falta una cultura abierta y sin miedo del fracaso, gente capaces para ello, hace falta el mindset, hace falta mezclar gente con experiencias variadas. Pedir a alguien que siempre ha hecho algo de una manera a innovar no funcionará. No vendrá innovación si solo se empuja los resultados y los KPIs de corto plazo. Para innovar hace falta procesos adecuados, una visión clara y el compromiso de top management. También hace falta una estrategia adecuada y un compromiso entre corto plazo y medio plazo. Ayuda tener un propósito como compañía.

2) ¿Se puede ser innovador sin romper con todo lo anterior?

Si, como mencionado se puede innovar cambiando por ejemplo el go to market, la forma de comunicar, los canales de comunicar, mezclando productos con servicio o innovar con el producto en si . Para innovar hace falta grandes cambios siempre pero no siempre hace falta romper con todo lo anterior. Siempre hay que romper con parte de lo que había. Para breakthrough innovation hace falta romper con gran parte del pasado.

3) ¿Qué consejo darías a otro CEO para que su organización sea realmente innovadora?

No tener miedo a fracaso. No restringirse a herramientas durante brainstorming, no solo utilizar referentes existentes de la industria (eso va a llevar lo que ya conocemos), invertir recursos en generar una cultura de un mindset abierto y de colaboración dentro y fuera de la compañía, bajar a la realidad y entender el consumidor final, el cliente directo para entender sus dilemas y sus vidas . Sin entender profundamente los stakeholders no se puede innovar. No pensar en productos y servicios sino en jobs to be done (concepto de Harvard). Tener una estrategia y un plan bien transparente y claro para todos. Crear un ambiente de trabajo muy positivo con espacio para pensar dejando tiempo para interactuar con la vida fuera de la oficina. Dejar de controlar todo y bajar mucha responsabilidad a la gente de la organización. Como dicen "culture eats strategy for breakfast".

4) ¿Cuales son las 3 barreras más relevantes para que la innovación escale en una organización? Ordene las 3 elegidas de más a menos importantes

- Miedo al fracaso (x)

- Procesos organizativos

- Implicación de los lideres

- La percepción de que no hay una presión competitiva que nos obligue a cambiar

- La cultura de la Organización (x)

- Las personas

- La falta de habilidades (x)

- Falta de incentivos

- Carencia de recursos

- Tecnología

5) ¿Cuáles son las 3 claves para que la innovación escale en una organización? Ordene las 3 elegidas de más a menos importantes:

- La Visión

- El Liderazgo (3)

- La Cultura (1)

- Los Procesos

- Las Personas Talento (2)

- El modelo de gobierno de la innovación

- Los incentivos

- La presión competitiva

- La tecnología

- El tiempo en la agenda del comité de dirección