Motorola VerveBuds 300, nuevos auriculares Bluetooth ligeros y económicos

El mercado de los auriculares independientes está cada vez más competido, ya que no son pocas las compañías que desean ponérselo difícil a Apple. Un ejemplo es Huawei, Creative o Motorola. Y esta última acaba de anunciar un nuevo modelo que tiene opciones que son llamativas, como son el precio y buen diseño de los Motorola VerveBuds 300.

Estéticamente este nuevo accesorio es llamativo (algo que en parte se consigue por su acabado en aluminio, algo que ocurre también con su funda de transporte), ya que son tipo botón, por lo que apenas se nota que se llevan puestos, y no le falta gomas de ajustes para que se esté seguro que siempre se encontrará la ergonomía más adecuada. Por cierto, es importante indicar que el peso es de sólo 26 gramos, por lo que llevarlos al hacer deporte es cómodo y, además, no hay peligro ya que los nuevos auriculares de Motorola ofrecen compatibilidad con el estándar IPX6, por lo que las salpicaduras y el sudor no son un problema.

Uno de los buenos detalles que ofrecen los nuevos Motorola VerveBuds 300 es que ofrecen compatibilidad con los asistentes de voz más habituales, como son Alexa, el propio de Google e, incluso, Siri de Apple. Además, su autonomía es buena, ya que se consiguen hasta cinco horas de uso habitual –según el fabricante y debido a sus reducidas dimensiones no alcanza más- que se puede duplicar gracias a la batería que se incluye en la funda que, por cierto, es bastante pequeña y por ello se transporta con comodidad.

Un buen compendio de tecnologías integradas en estos auriculares

Un ejemplo de lo que decimos es que se ofrece compatibilidad con True Wireless, por lo que se consigue un sonido bastante definido pese a que no se da uso a cables (la compatibilidad ofrecida con Bluetooth alcanza la quinta versión). Interesante es que se incluye gracias a la aplicación Hubble Connect for Verve Life conocer dónde se utilizaron los auriculares de Motorola por última vez, una opción que es muy positiva para los que tienen mala memoria.

Motorola

La fecha de puesta a la venta de los Motorola VerveBuds 300 es el mes de octubre, en los siguientes colores: negro, azul real y rosa dorado. Su precio es lo que les hace atractivo frente a los AirPods, ya que para hacerse con este accesorio sólo se tiene que pagar 59,99 euros, una cantidad muy inferior a lo que cuesta el producto de Apple (por cierto, su compatibilidad es completa con dispositivos con iOS y Android y, además, también se pueden utilizar con ordenadores).