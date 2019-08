Nuevo Motorola One Action, gama media completo y pantalla de 21:9

Un nuevo smartphone llega al mercado de gama media con buenas características para ser una elección adecuada y competir con los terminales de Xiaomi. Uno de los detalles que llaman la atención de este Motorola One Action es que llega con sistema operativo Android One (basado en Pie), lo que asegura que las actualizaciones llegan con gran velocidad y siempre de la mano de Google.

Con un acabado en metal y cristal y sin que le falta lector de huellas en la parte trasera el nuevo Motorola One Action es un modelo atractivo que destaca en su frontal por dos detalles: la pantalla tiene un ratio de 21:9, lo que le permite ser muy alargado y disfrutar plenamente del contenido multimedia; y, por otro, en este componente se incluye un agujero para la cámara frontal, por lo que no existe notch alguno.

El panel del smartphones es tipo IPS, con unas dimensiones de 6,3 pulgadas y resolución Full HD+. Los marcos son bastante reducidos, situando el aprovechamiento frontal en un 84%, y no le falta tampoco acabado 2.5D para que la pantalla encaje bien con la carcasa. Otro buen detalle del Motorola One Action es que no le falta ni toma de auriculares, lo que son buenas noticias, y un puerto USB tipo C para recargar el dispositivo (que llega con una batería de 3.500 mAh y carga rápida).

Hardware principal del Motorola One Action

Aquí está la sorpresa de no contar con un procesador de Qualcomm, como era habitual en los terminales de Motorola no hace mucho. El caso, es que el elegido para el modelo anunciado en el día de hoy es un Exynos 9609 de Samsung con ocho núcleos en su interior y una GPU Mali-G72 MP3. Esto, unido a que incluye 4 GB de RAM y 128 gigas de almacenamiento (ampliable mediante el uso de tarjetas microSD), hace que el funcionamiento con todo tipo de aplicaciones sea efectivo.

Compatible con 4G, y siendo un modelo Dual SIM, en la conectividad no hay nada que le falte al Motorola One Action ya que aparte de ofrecer acceso a redes WiFi (el adaptador es tipo Dual Band) y dar uso a Bluetooth 5.0, este modelo integra un chip NFC que permite realizar pagos móviles con comodidad. Por cierto, un detalle importante es que el teléfono ofrece protección frente a salpicaduras ya que es compatible con IPX2.

También destaca este modelo en lo que tiene que ver con la fotografía. Esto lo decimos debido a que la cámara principal se compone de tres sensores: uno para trabajar con el angular con 117 grados –denominado Action Camera-; y otros dos de 12 y 5 MPx (el primero con PDAF y focal F:1.8). Esto se nota especialmente al realizar fotos con efecto bokeh y por el amplio capo de imagen al que hace fotos. Por cierto, que el elemento para los selfies el integrado en le agujero de la pantalla es de 12 megapíxeles y cuenta con apertura F:2.0.

Disponibilidad y precio del Motorola One Action

La compañía ha confinado que este mismo mes se pondrá a la venta el terminal del que hablamos, que compite directamente con el Xiaomi Mi A3 ya que su precio así lo permite: cuesta el Motorola One Action sólo 279 euros. Un smartphone de gama media bastante interesante.