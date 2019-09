La imprudencia del día en un Tesla: se graba jugando al Super Smash Bros con autopilot

Es una pena pero estas cosas son así: da igual las veces que se advierta, que se recuerde lo peligroso que es o que se amenace con campañas de publicidad y multas mayores, que siempre habrá alguien que se saltará las normas y pondrá en peligro a todos los demás. Y algo parecido ha ocurrido con Kevin Lee, un luchador de la UFC que, incluso, ha grabado en vídeo su hazaña.

Y es que el deportista no ha tenido el más mínimo pudor en grabar un vídeo mostrando cómo es capaz de jugar con una Nintendo Switch acoplada al salpicadero de su Tesla en modo autopilot, mientras maneja Super Smash Bros con la ayuda de los Joy-Com y el adaptador de gamepad. Una imprudencia doble porque no solo no se puede jugar con el Tesla en movimiento, sino que lo hace, además, con una máquina ajena al propio vehículo.

Tanto es así que los juegos que trae de serie el OS del coche solo pueden utilizarse con el vehículo aparcado, al igual que las recientes plataformas de vídeo en streaming que han llegado como YouTube y Netflix. Y es que desde la compañía han vuelto a recordar que el autopilot debe ser supervisado en todo momento por una persona ya que, llegado el momento, podría tener que hacerse con el control a instancias del propio sistema de autoconducción.

Por lo menos su madre le regañó

En la publicación de Instagram de Kevin Lee, que podéis ver justo aquí debajo, el deportista habla de que "Mi mamá me insultó cuando le envié este video a Montreal. Si mi seguro sube, sé que es porque [sic] el robo de Instagram". No sabemos muy bien a qué se referirá con el "robo", pero imaginamos que está hablando de la filtración de este vídeo a la cuenta de Instagram que lo ha publicado.

De todas formas, qué mejor manera de que no puedan publicarte un vídeo haciendo algo que no debes que no hacerlo. Y lo peor de todo es que la filtración en la red social cuenta, a esta hora, con más de 13.000 likes, lo que, esperemos, no sirva de gasolina para que mañana mismo tengamos al tal Kevin Lee volviendo a las andadas. Esta vez con un juego de UFC. Aunque lo mismo dice que estaba entrenando. Menos mal que su madre sí parece tener dos dedos de frente.