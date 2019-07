¿Ver YouTube y Netflix mientras el Tesla conduce solo? Pronto será realidad

Son pasos casi obligados: por un lado, como llevamos ya un ordenador a bordo con pantalla táctil, ¿por qué no tener entretenimiento como el que tenemos en casa? Ahora bien, como no es muy recomendable usar YouTube o Netflix mientras conducimos, ¿por qué no introducir ya la conducción autónoma completa para disfrutar de series, películas y vídeos de todo tipo mientras nos lleva el coche de un sitio a otro?

En esas están los de Elon Musk que, de nuevo, ha vuelto a crear un pequeño revuelo al contestar a un usuario por redes sociales sobre la disponibilidad de estos dos servicios de vídeo próximamente. También hay que decir que esto no es nuevo: de YouTube y Netflix en los Tesla venimos escuchando desde hace meses pero ahora sí parece que van a incorporarse al software de los coches definitivamente.

La versión 10 tendrá la culpa

Será con esa actualización cuando YouTube y Netflix lleguen a los vehículos de la marca aunque, eso sí, con una limitación: solo podremos ver vídeos en streaming cuando el coche esté completamente parado. En caso contrario, se corta la reproducción.

¿Ver YouTube en un Tesla? Con autopilot sí.

Ahora bien, Elon Musk ha dejado la puerta abierta a una actualización en el futuro que permita ver vídeos de ambas plataformas (y de todas las que puedan llegar) con el coche en movimiento, pero solo ocurrirá cuando la conducción autónomo sea completa. Y cuando decimos completa, es completa. Pero para eso, primero, tienen que aprobarlo las autoridades de cada país. En el nuestro estamos hablando de la Unión Europea que, en estos aspectos, es mucho más restrictiva que la norteamericana que, por cierto, ya está muy cerca de darle su visto bueno.

Sea como fuere, el CEO de Tesla ya nos avisa de lo guay que es ver series o películas dentro del coche: "es una experiencia old-school pero con un sonido mucho mejor". La razón es que da una "sensación inmersiva y cinematográfica" gracias al sistema de sonido envolvente que lleva el coche y, también, a sus "cómodos asientos". Eso, en una excursión perdidos en medio de un bosque seguro que está muy bien, pero para hacerlo en el garaje de nuestra casa... mejor salimos del Tesla, vamos al salón y disfrutamos con una cena y una manta en el sillón.

Por cierto, Tesla está inmersa en unos meses apasionantes: bate su récord de coches entregados, baja en bolsa, anuncia que habrá novedades con la pickup y su camión eléctrico también asoma por el horizonte. Estaremos atentos.