El español que creó una bombilla que dura toda la vida no tiene quien comercialice su invento

En un parque de bomberos de California (EE UU) hay una bombilla que lleva brillando de manera ininterrumpida desde 1901. Esta rareza, como es lógico, llama la atención de los visitantes, que se preguntan cómo puede funcionar durante tanto tiempo, cuando bombillas mucho más modernas tienen una vida media de 2.000 (las halógenas) o de 25.000 horas (las led, aunque la Organización de Consumidores y Usuarios se queja de que en realidad duran mucho menos y que solo el 16% supera las 10.000 horas). Hace 20 años, Benito Muros, un ingeniero catalán, durante una visita a Estados Unidos, conoció la historia de esta bombilla y quedó impresionado. “En ese momento decidí que iba a intentar fabricar una bombilla sin obsolescencia programada”, asegura a CincoDías.

Hoy, la compañía de Muros, Light&LifeTechnology, ha sido certificada por la agencia alemana TüvRheinland como una empresa que diseña y desarrolla bombillas sin obsolescencia programada. Su producto, indica este empresario, es más caro (unos 25 euros), pero consume menos energía, es reparable y dura una media de 85.000 horas. En la empresa explican que esta bombilla está hecha de “aluminio puro”, a diferencia de las bombillas ordinarias que usan plásticos térmicos lo que provoca un descenso en la durabilidad de estas. Aunque actualmente la compañía tiene una web donde encargar las bombillas, no las están produciendo ya que no tienen medios económicos. “Por eso, vamos a pedir que primero nos abonen el precio con un gran descuento para después fabricarlas y entregarlas, una especie de crowfunding”, señala Muros.

“Sufrí una campaña de desprestigio”, explica este español, que ahora tiene una oferta de “una firma estadounidense” que está interesada en vender su producto por todo el mundo. “Ya he decidido que no voy a firmar el acuerdo, porque pasarían a controlar más del 50% de la empresa, lo que les permitiría cambiar el proyecto y no podría hacer nada por evitarlo”, asegura.

“Ya en 2016, dos empresas catalanas se interesaron por la idea, pero ninguna cadena estaba dispuesta a vender una bombilla que no se estropease”, explica. Sin embargo, Muros asegura que después de que se viralizara este año una entrevista que le hizo TVE en 2012 (con más de 330.000 me gustas en Facebook), recibió llamados de distribuidores e incluso le plantearon “vender sus productos por Amazon”. “Pero no tenemos medios para fabricar las bombillas a esa escala”, se lamenta. De ahí la necesidad de asociarse con una empresa más grande que decida invertir.

Actualmente, este empresario catalán preside la asociación Feniss, una organización que lucha contra la obsolescencia programada e intenta ampliar esta filosofía a otros productos, como la ropa. Por ello, Feniss da un sello llamado ISSOP, a aquellas empresas que cumplan una serie de criterios como una durabilidad determinada o que el producto que fabrique sea reparable.