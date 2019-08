El euríbor se hunde un 17% adicional en dos semanas y marca nuevos mínimos

Todo listo. El Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI, por sus siglas en inglés) ya tiene lista la nueva metodología del euríbor. Reemplazará al actual a partir de octubre, con la fecha límite de enero de 2020. La nueva metodología para calcular el índice se basa, de entrada, en transacciones reales que, en caso de ser insuficientes, se complementarán con operaciones históricas, en un segundo nivel, y el juicio de los expertos, en un tercero. Ahora mismo, debido a la falta de operaciones solo se utiliza el juicio de los expertos. La transición hacia esta propuesta deberá completarse en lo que queda de año. El pasado 2 de julio, el supervisor de los mercados belga, la Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) autorizó que EMMI fuera el administrador del índice. El proceso de reforma del euríbor ha sido muy largo. Se inició en 2013 como respuesta a los escándalos de manipulación del índice, con el objetivo de conseguir una referencia más fiable y transparente. Como publicó CincoDías el pasado 4 de marzo, las pruebas del euríbor con la nueva metodología describen una curva con tipos generalmente más bajos, pero con fluctuaciones más bruscas.