Víctor Bayo, el primer autocar inclusivo

Desde muy joven, Yolanda Bayo tuvo muy claro que lo que le apasionaba, su auténtica vocación, no era otra que ser conductora de autobuses. En contra de la voluntad de su padre, se sacó el carné: “Mi padre no veía futuro para mis hermanas y para mí en Campo de San Pedro, se había esforzado toda la vida para que saliéramos del medio rural, quería que buscáramos nuestro futuro fuera. Conmigo no lo consiguió. Me quedé en el pueblo”, afirma.

Empezó con el transporte escolar hace dos décadas, con solo 21 años, “cuando se pensaba que una mujer, y más tan joven como era yo entonces, no aportaba seguridad al viajero. Realmente, no sé si estaba bien visto o no, la verdad es que no había mujeres que condujeran autobuses, que hicieran viajes de largo recorrido”.

Poco a poco fue hacien­do algún servicio más y, cuando se le presentaba una oportunidad, practica­ba. “Conducía siempre con mucha cabeza y con la preo­cupación de mi ­padre, no porque no me viera capacitada para ello, sino porque seguía empeñado en que no me dedicara a esto”.

Su perseverancia tuvo sus frutos y, en cierto modo, fue un arma de doble filo, asegura: “Nos dio mucha popularidad, éramos la empresa de las mujeres, mis hermanas se sacaron el carné, mi madre también hacía transporte escolar y teníamos más mujeres conductoras. En aquellos años salimos en varios medios de comunicación, llamaba la atención”, recuerda.