BBVA reconoce que el Caso Villarejo está dañando la reputación del banco pero no el negocio

BBVA asegura que el escándalo por el supuesto espionaje encargado al excomisario José Villarejo no ha tenido impacto directo en el negocio de la entidad, pero admite que hay muchas noticias y afectan negativamente a la reputación y la imagen del banco. "No nos gusta aparecer en las portadas de los periódicos tan a menudo", ha dicho el consejero delegado, Onur Genç, en la conferencia telefónica para exponer a la prensa los resultados del banco, en alusión a las continuas informaciones sobre la relación de BBVA con la empresa Cenyt, vinculada al citado excomisario.



Aún así asegura que ni los inversores ni los analistas, con los que hoy ha estado más de hora y media, se preocupan o preguntan por este tema y destaca que la acción del banco es la que mejor evolución tiene del sector en lo que va de año. También ha ido más allá y ha llegado a decir que ni siquiera los clientes o empleados: "Ninguna preocupación porque estamos colaborando

con la Justicia y esperando que se aclaren los hechos", ha añadido dos días después de que CC OO, sindicato mayoritario en el banco, pidiera a la entidad que dé explicaciones públicas.



La Audiencia Nacional decidió imputar el pasado lunes al BBVA por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, pero el banco no ha aclarado si va a recurrir esa decisión. Se ha limitado a subrayar su firme compromiso de esclarecer los hechos y colaborar con la Justicia, al tiempo que insiste en que ha ido aportando documentación a la causa y los hallazgos relevantes de su investigación "forensic" (como se conoce en el argot).



A pesar de que tanto los supervisores como el Gobierno han pedido celeridad en esos trabajos, el número dos del BBVA ha considerado este miércoles que se está llevando "en tiempo récord". Las líneas principales de esa investigación están "prácticamente completadas", pero Genç ha aclarado que pueden incluirse nuevas líneas de investigación.

Además, ha añadido que el banco ha estado tomando medidas y seguirá haciéndolo, y aunque no ha aclarado si la salida del que fuera su responsable jurídico tiene algo que ver, ha destacado que el BBVA ha reforzado "claramente" sus procesos internos.