Open Sky, el centro comercial futurista de Madrid, pospone su apertura hasta abril de 2020

El centro comercial Open Sky, construido y gestionado por Compañía de Phalsbourg en Torrejón de Ardoz (Madrid), quiere conquistar el ocio madrileño a través de la oferta de servios de karting, restauración, beach club, piscinas y más de 30 locales de restauración. No obstante, después de varios retrasos en la fecha de apertura, finalmente la empresa prevé abrir sus puertas en el próximo mes de abril de 2020.

Así lo ha asegurado este miércoles Raphaël Martin, presidente de Compañía de Phalsbourg, que ha explicado que los retrasos no afectarán a la futura amortización del inmueble. "Queríamos abrir para ester otoño, pero empezar en una época previa a Navidad, con el bullicio de personas, sin haberlo probado antes, podría ser un problema. Era mejor esperar a abrirlo para que la gente se acostumbrar a la oferta de ocio. Si tenemos que amortizarlo en doce, trece o catorce años en lugar de once, no importa, porque como los propietarios somos nosotros, abrimos cuando queremos, no tenemos la presión exterior de un fondo de inversión", ha detallado Martin.

Y es que, la propia compañía se encarga de las labores promotoras, inversoras y gestoras de los edificios que posee. Según detalló Martin, los suelos sobre los que se levantará el centro comercial pertenecen a la empresa y su intención es la inversión a largo plazo. Hasta el momento, Open Sky ha necesitado de una inversión de 157 millones, aunque el presidente de Compañía de Phalsbourg no descarta aumentarla. Igualmente, la tasa de comercialización de todos los locales disponibles alcanza el 75% (contará con 114 centros comerciales y 32 restaurantes).

Bajo un complejo de 90.000 metros cuadrados, inspirado en el modelo de la ciudad de Dubai, con un diseño futurista dotado de dos lagos interiores, Open Sky será le mayor centro comercial de la Comunidad de Madrid. Según la compañía, se crearán 1.000 puestos de empleo de los cuales 500 están reservados para personas empadronadas en Torrejón de Ardoz, gracias a un convenio con el Ayuntamiento.

Extensión del centro comercial

En los terrenos aledaños a Open Sky, Compañía de Phalsbourg tiene proyectado abrir un complejo outlet, The Village, que simulará un pequeño poblado (a modo del de Astérix y Obélix, según Raphaël Martin) y que contará con un inversión de 70 millones de euros. Este centro se abrirá en Madrid como réplica de Villefontaine, en Francia, construido y gestionado por la matriz de Compañía de Phalsbourg.

La comercialización de las tiendas comenzará a partir de septiembre de 2019 y cuando alcance una tasa de entre el 35% y el 40% de la comercialización, darán comienzo las obras. Según explicó Martin, la construcción tardará en torno a un año, por lo que su apertura podría producirse en torno a abril de 2021.