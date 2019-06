La Audiencia de Madrid desestima la querella del expresidente de El Corte Inglés contra un alto directivo

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado y archivado el recurso de apelación interpuesto por Dimas Gimeno contra el exdirector de seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda, por supuestos delitos de administración desleal, delito societario y corrupción entre particulares.

En concreto, la Audiencia ha ratificado y confirmado íntegramente el auto del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid dictado el pasado 3 de mayo, así como el precedente del 28 de febrero, que había acordado el sobreseimiento y archivo de estas actuaciones judiciales, por lo que ésta se trata de una sentencia firme y no recurrible.

El auto, con fecha del 24 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la querella se concreta en el mero enunciado de sospechas recogidas en un escrito anónimo en el contexto de una "colisión de intereses" en el consejo de administración de El Corte Inglés, donde Gimeno perdió el apoyo.

Respecto a la contratación de los servicios de seguridad a Seguribérica y Mega 2, empresa vinculada a familiares de Fernández-Cernuda, los magistrados indican que "no tiene carácter delictivo" si no se demuestra la afirmación voluntarista de que los contratos suscritos lo fueron por un valor superior al de mercado y acudiendo al abono de comisiones para lograrlos, por lo que "no pueden superar la condición de meras sospechas, hipótesis o conjeturas".

El auto subraya que en la declaración de Gimeno ante el Instructor reconoce que el "único indicio que tiene sobre eventuales sobrecostes es el anónimo recibido y la opacidad que percibió respecto a su investigación", además de reconocer que la querella "es consecuencia de su cese" como presidente del grupo.

Los magistrados han recordado que Dimas Gimeno tuvo conocimiento de los hechos siendo presidente de El Corte Inglés por lo que podía "disponer investigaciones suficientes y oportunas" para haber contrastado los hechos, algo que no hizo, tal y como ha adelantado en su edición de hoy 'El Español'.

Respecto al acuerdo alcanzado por el incendio del edificio Windsor, señala que la auditoría externa realizada por BDO "no identificó información acreditativa de posibles irregularidades" relativas al funcionamiento del departamento de seguridad de El Corte Inglés.

De esta forma, la Sala considera que se ha practicado una "investigación suficiente" sin que se hayan logrado corroborar las meras sospechas enunciadas en la querella, que bien "puedo haber sido inadmitida a trámite".

Un nuevo revés judicial para la familia del ex presidente de El Corte Inglés, después de que la jueza María Dolores Fernández Alcalde rechazara esta semana la demanda interpuesta por María Antonia Alvarez, la madre de Dimas Gimeno, contra la adopción de Marta y Cristina Alvarez por parte del expresidente de El Corte Inglés Isidoro Alvarez.