Amaranta Cegarra: “Nuestra visibilidad es ahora mucho mayor”

La primera mujer que dirige en Securitas su centro de operaciones asegura que “poco a poco veremos más mujeres” en un sector tradicionalmente masculino, y que la visibilidad es fundamental para atraer a otras muchas. Convencida de trabajar en “una multinacional con conciencia de igualdad”, defiende que para promocionar en una empresa tienes que “trabajar duro”, ya seas varón o mujer.

Pregunta. ¿Por qué hay tan pocas féminas en la seguridad?

Respuesta. Tradicionalmente este sector ha estado cubierto por hombres. Pero poco a poco esto va cambiando, y lo hace porque nos vamos a un mundo más tecnológico y digitalizado donde se necesitarán otros perfiles.

¿En qué ha cambiado la empresa desde que tiene plan de igualdad?

En que la visibilidad de la mujer es mucho mayor. Unimos las políticas que tiene nuestra matriz sueca con el hecho de medir y de analizar todos los datos, no solo por tipo de cargo, sino por zona geográfica. Hacemos planes directos en cada zona concreta.

Aquí escuchamos y sabemos lo que necesita cada persona. Somos flexibles

¿Qué planes de conciliación tienen en marcha?

En el Securitas Operation Center se trabajan 24 horas y 7 días a la semana. El 70% de sus empleados son mujeres con una media de edad por debajo de los 40 años y muchas de ellas madres. Aquí los planes de conciliación son absolutamente rigurosos; escuchamos y sabemos lo que necesita cada persona. Debemos ser flexibles, es la política que tenemos.

¿Qué otras medidas destacaría?

Para promocionar en una empresa tienes que trabajar duro y ofrecer resultados, ya seas hombre o mujer. Aquí lo valoran, lo constatan y promocionan. Poco a poco veremos más mujeres ocupando puestos directivos. Serán visibles y otras verán que también pueden seguir ese camino y serlo.

La tecnología y la digitalización cambiarán los perfiles que se van a requerir

¿Usted es la primera mujer que dirige un centro operativo?

Sí, pero no me lo han dado por ser mujer. Llevo en la seguridad 15 años, he aprendido y la empresa lo ha valorado. Estoy igual de preparada que cualquier hombre que haya hecho lo mismo que yo. Coordino tecnología, procesos y a grupo de 160 personas. Tengo un equipo de 15 personas en el que he promocionado a mujeres (ahora representan un 38% del total). Lo importante es la satisfacción del cliente.

¿Ha tocado usted techo?

No, para nada. En una multinacional con conciencia de igualdad, como es Securitas, es un plus de oportunidades que me está aportando. El futuro siempre es incierto, pero tengo plena confianza en todo lo que se me va a ofrecer.