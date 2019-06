Peritos del Banco de España en el juicio de Bankia: “Las cuentas no reflejaban la imagen fiel”

En la primera sesión de las pruebas periciales en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, los peritos adscritos al Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras (los únicos independientes de acusación y defensa) han reafirmado sus conclusiones sobre los estados financieros de la entidad desde su creación en 2010 hasta la reformulación de cuentas del ejercicio 2012 y el posterior rescate: “Las cuentas no reflejaban la imagen fiel porque no se aplicaron los principios y normas de contabilidad”.

Después de que el pasado marzo concluyeran las declaraciones de los acusados y a principios de junio la fase testifical, hoy han dado comienzo en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (San Fernando de Henares) las decisivas pruebas periciales que deberán servir para esclarecer si se cometieron los delitos que juzga el caso: presunta estafa a inversores y posible falsedad contable.

Ya en 2014 Busquets y Sánchez Nogueras afirmaron que las cuentas de Bankia relativas al ejercicio 2011, presentadas en la CNMV sin informe de auditoría y que tras la dimisión del expresidente Rodrigo Rato se reformularon, fueron “falsas”, lo que dio inicio a la apertura oral del juicio por parte del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. “Desde el 31 de diciembre de 2010 hasta que se produce la necesidad de más de 24.000 millones de euros [en mayo de 2012], entre esos 18 meses todas las cuentas anuales no reflejan la imagen fiel. Esa es la conclusión la que llegamos mi compañero y yo utilizando la información disponible por parte de los gestores en el momento que tomaron las decisiones”, han recalcado a lo largo de su intervención.

Por su parte, los peritos de la defensa han achacado un sesgo retrospectivo a los informes del los peritos del Banco de España. “Se pretende que lo que se conoce en un momento posterior se debía conocer en un momento anterior en virtud de no sé qué capacidades adivinatorias”, han apostillado.

En el ejercicio de 2011 Bankia registró un beneficio de 309 millones, pero tras la dimisión Rato y el ascenso de José Ignacio Goirrigolzarri con el nuevo equipo gestor, se procedió a reformular esas mismas cuentas que dieron como resultado una pérdida de más de 3.000 millones de euros. En la fase testifical, el propio Goirigolzarri defendió que la reformulación se llevó a cabo debido al impacto especialmente devastador que había tenido la crisis económica en los meses precedentes. Sin embargo, los peritos Busquets y Sánchez Nogueras los han achacado a una mala contabilización que arrastraba el banco.

“Decimos que la reformulación se hizo porque había millones de errores contables que no se recogieron. No negamos la crisis económica, pero por una crisis no se reformulan las cuentas porque sino lo hubiera hecho todo el sistema financiero español. Nadie en este país reformuló cuentas. Y nadie lo iba hacer por un informe del FMI o porque se emitieron dos reales decretos que decían cómo contabilizar”, ha expresado tajante Sánchez Nogueras.

Por parte de la defensa de Bankia comparecen los peritos Rubén Manso, Leandro Cañibaño Santiago Carbó, Francisco Rodríguez, Germán López Espinosa y miguel Ángel Berzal. La firma auditora Deloitte ha propuesto a Manuel García Ayuso, José Antonio Láinez y Juan Monterrey mientras que por parte del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el principal acusado, comparecen los catedráticos de la Universidad Carlos III Juan Zamora Pérez, Miguel Ángel Tapia Torres y Juan García Lara.

Según ha fijado la Sala, las pruebas periciales se expondrán ordenadamente en tres bloques temáticos. En primer lugar, la Fiscalía está interrogando a los peritos, y tras su intervención el resto de especialistas contratados por las partes exponen las conclusiones que se reflejan en sus informes periciales.