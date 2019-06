BBVA, Bankia y Renta 4 van a los tribunales por el ‘dieselgate’ y el caso euríbor

Los inversores se revuelven contra los escándalos de corrupción y falseamiento de cuentas. Varias gestoras de fondos españolas han acudido a la justicia para que los partícipes de sus fondos de inversión reciban una compensación por fraudes como el dieselgate, que afectó a los fabricantes de coches Volkwagen y Fiat, o, el caso de manipulación de euríbor que llevaron a cabo bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank.

Las tres gestoras más activas en demandas colectivas son BBVA AM, Bankia Fondos y Renta 4 Gestora.

En el caso de BBVA, la firma ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se han sumado a varias class actions (como se conoce en la jerga a este tipo de demandas colectivas) interpuestas en Estados Unidos contra Volkswagen, por haber manipulado los dispositivos de medición de la contaminación; y contra el banco Wells Fargo, por haber ocultado que algunos de sus empleados abrían cuentas corrientes sin consentimiento de los clientes.

Ambos casos provocaron fuertes correcciones en las acciones de estas compañías. Wells Fargo ha tenido que pagar ya cientos de millones en indemnizaciones.

Los casos más importantes Caso Volkswagen . El fabricante alemán trucó sus coches para evitar los límites de emisiones contaminantes. Las acciones de la compañía cayeron a plomo tras destaparse el escándalo. Los inversores reclaman 9.500 millones de euros por no haber sido informados del fraude. Fiat Chrysler también está siendo investigado por un caso similar.

. El fabricante alemán trucó sus coches para evitar los límites de emisiones contaminantes. Las acciones de la compañía cayeron a plomo tras destaparse el escándalo. Los inversores reclaman 9.500 millones de euros por no haber sido informados del fraude. Fiat Chrysler también está siendo investigado por un caso similar. Wells Fargo . En 2015 las autoridades de Estados Unidos descubrieron que este banco había creado 1,5 millones de cuentas falsas y había emitido más de 500.000 tarjetas de crédito sin autorizar. La entidad despidió a 5.300 empleados. Tres años después sufrió una sanción de 1.000 millones de euros por haber aplicado comisiones injustas en la venta de hipotecas.

. En 2015 las autoridades de Estados Unidos descubrieron que este banco había creado 1,5 millones de cuentas falsas y había emitido más de 500.000 tarjetas de crédito sin autorizar. La entidad despidió a 5.300 empleados. Tres años después sufrió una sanción de 1.000 millones de euros por haber aplicado comisiones injustas en la venta de hipotecas. Caso euríbor. Varios bancos internacionales (HSBC, Deutsche Bank, Barclays) manipularon el precio del euríbor, el índice de referencia para millones de hipotecas, en su propio beneficio. Pactaron el pago de 308 millones de dólares a inversores afectados.

Una decena de fondos de BBVA están inmersos por estas demandas. Si los recursos prosperan, los particulares recuperarán parte del dinero perdido. En el caso de la demanda contra Wells Fargo también hay dos fondos y una sicav gestionados por Bankia.

Además, una docena de fondos de pensiones de BBVA están implicados en una demanda colectiva por el escándalo del euríbor, en el que las autoridades están investigando cómo se manipuló, entre 2005 y 2011, la evolución de este índice de referencia para millones de hipotecas.

“Son demandas interpuesta por terceros a la que nos sumamos ante el posible reparto de compensaciones. Es nuestro deber fiduciario actuar por el bien de nuestros partícipes. En 2019 hemos acudido a más de 12 'class actions”, explican desde BBVA Asset Management.

La otra firma más activa en estos litigios judiciales es Renta 4 Gestora. Sus servicios jurídicos han reclamado compensaciones a Wells Fargo y a Fiat Chrysler (por el dieselgate). Pero también se han personado en causas abiertas contra el gigante chino Alibaba (por haber ocultado sus problemas con la venta de falsificaciones), contra Petrobras (por un escándalo de sobornos) y contra Danske Bank (por haber contribuido a lavar miles de millones de dinero negro).



Santander Consumer USA

La gestora de Renta 4 Banco también mantiene un pleito contra la filial de crédito al consumo de Santander en Estados Unidos, que cotiza en Bolsa de forma independiente. La firma ha sido investigada por malas prácticas en la comercialización de préstamos para la compra de vehículos.

“Siempre tratamos de hacer lo mejor para el partícipe”, explica uno de los directivos de la gestora de Renta 4. “Si vemos que en algunas de las acciones ha habido un problema y se puede reclamar, nosotros lo hacemos. En ocasiones se contratan abogados externos y otras veces se hace con el propio servicio jurídico”.

Otras grandes gestoras españolas, como CaixaBank AM o Santander AM, también están personadas en algunas de estas macrocausas judiciales, aunque no detallan en cuales.