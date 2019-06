Renta 4: "Existe una posibilidad real de que la fusión de Mediaset no se realice"

El pasado viernes, la noticia de la fusión de Mediaset España con su matriz italiana a través de la compañía holandesa de nueva creación MediaForEurope revolucionó los mercados españoles. Las acciones de Mediaset España quedaron entonces suspendidas de cotización con una subida cercana al 9% y el lunes, cuando volvieron a los mercados, cedieron un 5,35% convirtiéndose en las más bajistas de la sesión.

La operación trae consigo varias consideraciones importantes: la creación de un sistema de acciones de lealtad que otorgarían hasta 10 votos por título con el que Berlusconi busca afianzar su control sobre el grupo, requiere un apoyo prácticamente unánime de los accionistas de ambas cotizadas, favorece a los inversores del grupo italiano frente a los de la filial española en el reparto de las acciones de la nueva sociedad resultante y no está claro del todo que pueda llegar a buen puerto.

"Existe una posibilidad real de que la operación no se finalice", opinan desde Renta 4. Los expertos explican que la creación de MediaForEurope está sujeta a su aprobación en las respectivas juntas de accionistas el seis de septiembre de este año y a que entre los inversores de ambas compañías que decidan ejercer sus derechos de oposición no se excedan los 180 millones de euros. "Teniendo en cuenta que el acuerdo es más favorable para los accionistas de Mediaset que para los de Mediaset España, son éstos últimos los que podrían oponerse con mayor probabilidad, en caso de que al menos el 8,4% de los accionistas de Mediaset España lo hicieran, la fusión no se llevaría a término", apuntan.

Desde el Banco Sabadell, los analistas coinciden con la idea expuesta por los expertos de Renta 4: "Creemos que existe riesgo de que no llegue a buen puerto puesto que desde nuestro punto de vista la limitación de pagar un total de 180 millones de euros a los accionistas que ejerciten sus derechos de oposición no parece muy holgada", advierten.

Según los expertos, el objetivo de esta fusión es el de dar un primer paso para convertirse en un operador paneuropeo que pueda hacer frente a la competencia de plataformas como Netflix, Amazon o HBO. Desde Renta 4, señalan que el ahorro en costes derivado de las sinergias y eficiencias de la fusión de 100-110 millones de euros antes de impuestos y neto de reinversiones entre 2020-2023, equivale a menos de un 4% de la estructura de costes agregada, "lo que parece escaso teniendo en cuenta que ambas compañías pertenecen al mismo grupo".

Finalmente, los analistas no consideran que esta operación sea lo suficientemente interesante para los inversores. En Renta 4 opinan que "los términos de la fusión no son atractivos para los accionistas de Mediaset España", mientras que los del Banco Sabadell no creen que "el potencial sea lo suficientemente atractivo, a parte de que implica participar de una compañía menos rentable y con menor retribución".