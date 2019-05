CC OO denunciará a Iveco ante la inspección tras el suicidio de una empleada

El sindicato Comisiones Obreras ha acusado a Iveco de inacción ante el suicidio de una de sus trabajadoras de la planta de Madrid, después de que circulase entre los empleados de la factoría un video sexual, grabado años atrás, de la trabajadora fallecida. La mujer, de 32 años, se quitó la vida el sábado tras llegar a sus compañeros el citado vídeo, que fue recibido por su marido el viernes.

El sindicato prevé interponer una denuncia ante la inspección de trabajo, "con el fin de que se considere accidente laboral y se tomen medidas laborales y penales contra los responsables para que nunca vuelvan a producirse estas circunstancias". De acuerdo con un comunicado remitido por CC OO, la representación sindical en la empresa se puso en contaco con la trabajadora e informó a la dirección de la compañía de la situación creada, así como de la identidad de la persona que presuntamente inició la distribución del video.

La empresa, no obstante, alegó que se trataba de un asunto personal, no laboral, por lo que no tomó ninguna medida, "incumpliendo sus obligaciones de protección de la persona y de la salud de la trabajadora", según el sindicato, "y abandonando sus responsabilidades ante sucesos de acoso sexual". CC OO considera que el hecho de que la empresa no tomase medidas preventivas pese a conocer el caso desde el jueves 23 "ha sido un factor decisivo en el lamentable resultado del fallecimiento de nuestra compañera".

Por su parte, el sindicato CGT ha expresado su pesar por esta muerte, que investiga la policía, si bien ha advertido de que no hará ningún tipo de declaración por respeto al "dolor que atraviesa la familia, los amigos y los compañeros" de la fallecida y "para preservar su intimidad y privacidad hasta que las investigaciones sobre esta muerte hayan finalizado y se hayan dirimido las responsabilidades oportunas".