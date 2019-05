Panda Security lanza un servicio de ciberseguridad para grandes empresas

La empresa Panda Security, multinacional española dedicada a los servicios de ciberseguridad, ha presentado este jueves la creación de Cytomic, una nueva unidad de negocio que se centrará en las grandes empresas. La responsable de Cytomic, María Campos, ha asegurado a CincoDías que este paso que ha dado la compañía es “la culminación” de una reorientación estratégica de Panda que quiere centrarse más en dar servicio a este tipo de empresas. Este segmento del negocio supone actualmente el 10% de la facturación de Panda y su objetivo que alcance el 40% en los próximos dos años.

“Nuestro servicio sigue un modelo de confianza cero. Es decir, no dejamos hacer nada al cliente que nosotros no hayamos examinado antes. Actualmente los ataques informáticos no vienen con malwares, sino que muchos hackers utilizan elementos legítimos como aplicaciones que normalmente identificamos como buenas, lo que dificulta identificar las amenazas. Nosotros realizamos una búsqueda proactiva de dichas amenazas”, ha dicho Campos. La directiva ha resaltado que este tipo de empresas tan grandes (Cytomic se dirige a compañías que tengan 1.000 o más puntos que proteger) realizan grandes inversiones en el campo de la ciberseguridad.

“El sector financiero es el que tiene un nivel de madurez más alto en ciberseguridad. Seguido de infraestructuras críticas, que está ganando mucho peso. Más atrás está el sector de salud y los Gobiernos”, ha indicado Campos.

“Las grandes empresas se enfrentan a un número de amenazas cada vez mayor y con una sofisticación en aumento, siendo objetivo en muchas ocasiones de ataques dirigidos. En este contexto, es fundamental que las organizaciones sean capaces de anticiparse a cualquier brecha de seguridad, reaccionando de la forma más ágil y personalizada posible. Con la oferta Cytomic, los equipos de seguridad empresarial pueden abordar de forma eficiente algunos de los problemas a los que se enfrentan actualmente, como son la falta de tiempo, de herramientas adecuadas o de talento”, ha agregado Juan Santamaría, consejero delegado de Panda Security.