Ibex 35, en directo: la Bolsa avanza en busca de nuevos máximos

Nuño Rodrigo

Tres diputadas conservadoras dejan el partido por la gestión del Brexit

Con una dura carta dirigida a Theresa May, tres diputadas del partido conservador han anunciado que dejan el grupo parlamentario y el partido por la deriva del actual Gobierno, al que acusan de fracasar al no mantenerse firme frente al bloque euroescéptico. Se trata de Heidi Allen, Anna Soubry and Sarah Wollaston, que se unirán a los siete laboristas que esta semana han abandonado a Jeremy Corbyn, formando el llamado "Grupo Independiente".