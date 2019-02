Vodafone rebaja a 1.000 los afectados por el ERE con voluntariedad total

Tramo final en el proceso de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) en Vodafone España. Finalmente, tras una sesión maratoniana en el día de ayer, que ha terminado la pasada madrugada, la operadora concretó una oferta final. Entre ella, la empresa ha rebajado de 1.200 a 1.000 el número máximo de afectados en 2019, según señalan fuentes sindicales.

Adicionalmente, en 2020 se podrán acoger unas 100 personas más al plan de prejubilaciones del acuerdo de manera totalmente voluntaria. En este caso, son los empleados que durante 2020 cumplan los 55 años de edad (y sólo éstos), y que tengan 10 o más años de antigüedad. Este colectivo está formado por un máximo de 102 empleados, y podrán hacer efectiva su salida el último día del mes que alcancen la mencionada edad. Las adhesiones voluntarias de este colectivo en el año 2020 incrementarán el número máximo de afectados, hasta llegar a 1.102 empleados.

En este sentido, la operadora ha aceptado que se incluya la voluntariedad total al proceso, que era una de las reclamaciones planteadas por los sindicatos durante todo el proceso. Habrá veto en las divisiones organizativas. La pasada semana, la operadora había ofrecido a los sindicatos una voluntariedad máxima del 30% en cada área organizativa, con una capacidad de veto del 10% por parte de la empresa. El plazo para la adscripción voluntaria para los afectados en el año 2019 se iniciará el 25 de febrero y se cerrará el 4 de marzo.

En la oferta se fija una cláusula de no competencia que retendrá tres mensualidades de la indemnización que serán devueltos a los voluntarios a lo largo de seis meses siempre y cuando éstos no trabajen para las empresas definidas como concurrentes.

De igual forma, las indemnizaciones alcanzarán los 50 días por año trabajado del salario bruto (neto del 85% del fijo más el 50% del variable). Adicionalmente, los salarios fijos anuales inferiores a 28.000 euros cobrarán 6.000 euros lineales. La cantidad percibida no superará en ningún caso las 33 mensualidades.

Con respecto a las prejubilaciones, se ofrece los empleados con una edad de 55 años o más y con un mínimo de 10 años de antigüedad. Las prejubilaciones aseguran rentas del 85% más un 50% del variable, en diferentes tramos de edad.

Asimismo, Vodafone se ha comprometido a no acometer ningún otro despido colectivo hasta el 31 de marzo de 2021. En la misma línea, la empresa no adoptará ninguna movilidad geográfica unilateral (individual o colectiva) ex artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores hasta el 31 de marzo de 2020.

Otras líneas de la oferta establecen que el ERE no afectar a dos miembros de una misma unidad familiar siempre que sean matrimonio o pareja de hecho registrada. Tampoco afectará a empleados con grado igual o superior 65% de discapacidad, salvo que tengan la edad y antigüedad requerida para ser incluidos en el plan de rentas.

De igual forma, se ha establecido un plan de recolocación gestionado por la empresa Lee Hecht Harrison, con una duración de nueve meses para los empleados afectados y el cónyuge que acredite estar en situación de desempleo. La extensión del programa se mantendrá hasta alcanzar el 80% de la recolocación total.

Para los trabajadores afectados forzosamente mayores de 45 años, el grupo propone el abono del 50% de un curso de “emprendizaje” gestionado por la empresa 50pro, seguido de mentorización y acompañamiento en rondas de financiación para montar negocios. El coste total aproximado sería de 3.600 euros.