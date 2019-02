Ferrovial se suma a Vinci y Atlantia en el interés por los aeropuertos de París

Los rigores de ser empresa pública. Aena no desvelerá su posición respecto a ADP mientras no haya un lanzamiento en firme del proceso de concesión, aunque ve cómo sus principales competidores mueven ficha. La empresa que preside Maurici Lucena debe ser cauta para no influir en el debate político y generar rechazo: hay fuerte contestación a la cesión de los aeropuertos franceses al capital privado, y se vería inconcebible dejar un grupo estatal francés en manos de un grupo estatal español.

Posición dominante en las rutas a Suramérica. Con Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat como principales activos, Aena ejercería una fuerte posición de dominio en el sur de Europa y en destinos a Suramérica.

Air France-KLM. El holding franco-holandés tiene un 50% de su actividad en Orly y un 62% en Charles de Gaulle. Ambos aeropuertos son críticos para la conectividad de Francia.

Dividendos. ADP entrega 180 millones en dividendos al año. Los opositores a la concesión hablan de un ingreso al que el Estado no debe renunciar.