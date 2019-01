Ibex 35, en directo: las Bolsas se detienen en espera de la reunión de la Reserva Federal

Los mercados europeos hacen un alto: son varios los frentes abiertos como para continuar con las ganancias sin antes tomar un respiro. En Europa, los acuerdos en el Parlamento británico sobre el Brexit dejan el escenario abierto, ahora la pelota está en el tejado de Bruselas. Además, esta tarde se conocerá la decisión de la Reserva Federal de EE UU en materia de tipos, al tiempo que se mantienen las incertidumbres sobre las conversaciones entre China y EE UU para lograr un acuerdo comercial. En España, la marcha de la Bolsa viene marcada por los resultados de Banco Santander, que ha anunciado un aumento del beneficio del 18%, algo mejor de lo previsto.

Las Bolsas europeas registran movimientos mixtos. Mientras que por un lado, el Ftse de Londres y el Cac de París suben cerca de 0,5%, el Ibex 35 y el Dax alemán ceden posiciones. El selectivo español pierde un 0,3%.

El Parlamento británico instó ayer a la primera ministra, Theresa May, a mantener el pulso con la Unión Europea (UE) y exigir nuevas concesiones en el acuerdo del Brexit. Varios países, como Francia e Irlanda, ya han señalado que el pacto no se puede renegociar. Al mismo tiempo, los diputados aprobaron en la misma sesión una enmienda no vinculante que rechaza un Brexit sin acuerdo. Y es precisamente a esta último a lo que se agarra la libra, que este miércoles avanza un 0,18% hasta 1,3091 dólares, después de dos días en rojo.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos finaliza este miércoles su primera reunión de política monetaria del año con la expectativa de que mantendrá tipos y ralentice su ritmo de subida de las tasas ante la moderación de las perspectivas económicas.

En cuanto a los resultados empresariales, Banco Santander ha anunciado un beneficio de 7.810 millones de euros en 2018, un 18% más. La cifra supera los 7.640 que esperaban los analistas de Bloomberg. Santander, que llegó a subir un 2% en los primeros compases de la jornada, se enfría y sube un escaso 0,4%.

También se han publicado las cuentas de Naturgy. La gasista ha registrado unas pérdidas de 2.800 millones de euros, en línea con lo previsto por el consenso del mercado. Las acciones de Naturgy caen alrededor del 0,6%, y son las más penalizadas del selectivo en la apertura.

El martes, Apple anunció unos ingresos de 84.300 millones de dólares, con una caída del 5%, cifra en línea con la revisión a la baja que realizó el 2 de enero. Las acciones subían un 6% en el mercado fuera de horario.