Uber confirma que dejará Barcelona mientras crece la tensión en Madrid

Uber ha confirmado que dejará de prestar servicio en Barcelona en el caso de que finalmente se apruebe la regulación que prepara el Govern por la que obligaría a contratar los servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) con una antelación de hasta una hora.

"Si finalmente se aprueban las restricciones a la VTC anunciadas ayer por la Generalitat, no podremos seguir prestando nuestro servicio de UberX en Barcelona", afirmó un portavoz de la plataforma en un comunicado. No obstante, la firma ratificó su voluntad de seguir dialogando. "Seguimos a disposición del Govern para trabajar en una regulación justa para todos, que tenga en cuenta a los miles de conductores y usuarios de la VTC en Cataluña", indicó en su nota.

Mientras, la tensión en Madrid crece en los alrededores de Ifema, donde se celebra Fitur. Centenares de taxistas madrileños han cortado un tramo de la M-40 en ambos sentidos a la altura de la salida 7, junto al recinto ferial, donde ha habido encontronazos con la Policía Nacional, que se ha llevado del lugar a uno de estos manifestantes.

Los taxistas, que estaban concentrados frente a la entrada sur de Ifema, donde los reyes han inaugurado este miércoles la feria internacional de turismo Fitur, han decidido interrumpir el tráfico en este punto de la M-40, que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tratan ahora de desalojar.

Según ha podido comprobar Efe, la Policía Nacional se ha llevado del lugar a uno de los taxistas al grito de "que lo suelten" de alguno de sus compañeros, a la espera de saber si se trata de una detención o una identificación. Por otra parte, un agente de la Policía Municipal de Madrid ha sido agredido este miércoles en la glorieta Juan de Borbón de la capital, en las inmediaciones de Ifema, donde continúan las protestas de los taxistas por tercer día consecutivo con motivo de la regulación de los servicios de Vehículo de Alquiler con Conductor (VTC).

La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha descartado que la Comunidad de Madrid apruebe una solución para el sector del taxi como la alcanzada ayer en Barcelona, y aunque mantiene abierto el diálogo, "no va a ceder a ningún chantaje" de ningún sector. "Me temo que no" lograrán en Madrid un acuerdo como el que alcanzaron ayer los taxistas de Barcelona sobre el tiempo de precontratación de los VTC, ha dicho Gonzalo al ser preguntada al respecto.

"La Comunidad de Madrid ha hecho lo que tiene que hacer, que es buscar una solución definitiva para el sector, que efectivamente lleva varios años reivindicando una solución a su problemática", según Gonzalo que estuvo reunida con ellos esta madrugada hasta las tres de la mañana.