Ibex 35, en directo: se moderan las ganancias a la espera del BCE

Las Bolsas europeas prolongan las subidas. Con el frente italiano en calma tras las concesiones que hizo ayer el Gobierno a la UE, y con indicios de que las negociaciones de China y Estados Unidos sobre comercio van por buen camino, las miradas apuntan también a Fráncfort. Este jueves, el BCE celebra la última reunión del año, en la que se espera alguna pista de nuevas medidas en materia monetaria.

Tras subir cerca del 1% en los primeros compases de la sesión y asaltar los 9.000 puntos, el Ibex 35 modera los ascensos al entorno del 0,4% y se sitúa al borde de los 8.900. Telefónica lidera las alzas con un avance del 1,4%, mientras que Santander, que ha llegado a ser el valor más alcista en los primeros compases de la sesión, gana en torno al 1%. Dia continúa su sufrimiento bursátil y se deja un 6,5%.



La marcha de la sesión, y probablemente de las próximas semanas, dependerá de lo que diga (o calle) este jueves Draghi. El mercado está convencido de que el presidente de la autoridad monetaria rebajará sus expectativas de crecimiento para 2019 y 2020. Además, se esperan detalles sobre el plan de reinversiones de la deuda en balance que va venciendo. El euro cotiza sin movimiento frente al dólar: cotiza en 1,137 dólares.

En cuanto al Brexit, continúa el culebrón después de que ayer la primera ministra Theresa May superara la moción de confianza presentada por diputados conservadores contrarios a su plan para salir de la UE. May, viajará este jueves a Bruselas en busca de la ayuda de sus aún socios en la Unión Europea, para examinar fórmulas que ofrezcan las "aclaraciones" necesarias para que el Parlamento británico no tumbe el acuerdo del Brexit. La libra permanece estable frente al dólar, tras subir ayer más del 1%. Cotiza en torno a 1,26 dólares.

En Italia, la presión sobre la deuda afloja, después de que la víspera el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, propusiera bajar su objetivo de déficit para 2019 del 2,4% del PIB al 2,04%, en la reunión que mantuvo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Bruselas.

Respecto a la tensión comercial, Reuters ha informado de que las empresas estatales chinas han comprado más de 1.5 millones de toneladas de soja en Estados Unidos, la primera compra importante de soja de Estados Unidos en más de seis meses, y la señal más clara hasta la fecha de que China y EE UU están progresando en sus negociaciones.