La competencia entre marcas y genéricos, buena para el sistema sanitario y los pacientes

El Gobierno acaba de actualizar el sistema de precios de referencia de los medicamentos -que iguala el coste de originales (marcas) y genéricos una vez expirada la patente de los fármacos innovadores- en el Sistema Nacional de Salud correspondiente a 2018.

La orden del Ministerio de Sanidad, publicada el martes pasado en el BOE, afecta a 15.741 presentaciones de medicamentos que contienen el mismo principio activo, de los que 12.825 se dispensan en farmacia y 2.916 en hospitales. Con la nueva disposición, en vigor desde el 28 de noviembre, se espera un ahorro de 248,25 millones de euros.

Gracias a esta norma, los enfermos se beneficien de fármacos más baratos, con las máximas garantías

“La libre competencia entre marca y genérico es clave para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, al generar una notable reducción de los precios reembolsables a través del denominado sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas, donde ambos están obligados a alinear su precio al más barato”, valoran desde la patronal Farmaindustria.

Pero también beneficia al paciente, ya que les permite acceder a medicamentos más baratos para el tratamiento de sus dolencias, con las máximas garantías, indican.

En el sistema de precios de referencia, marcas y genéricos están obligados a alinear su precio al más barato

Este mercado representa ya el 81% de las dispensaciones reembolsables en farmacias, según los últimos datos del IMS, lo que refleja la madurez del mismo, transcurridos 20 años desde la llegada de los primeros genéricos en España.

No obstante, de ese porcentaje, el 10% corresponde a ventas de presentaciones de fármacos originales que no tienen copia, como jarabes, sobres o formatos de baja dosis. Los genéricos no entran en este segmento por su escasa rentabilidad, apuntan. Aun así, su cuota es del 59%.

El ahorro también viene de la marca

El ahorro, sin embargo, no viene solo de los genéricos. Esto se debe a que hay originales y copias que compiten al mismo valor, tal y como estable el sistema de precios de referencia.

Fuera de este mercado quedan, por un lado, los medicamentos innovadores, que todavía están bajo patente, y por el otro, los originales que, pese a haber caducado los derechos exclusivos de comercialización, no tienen competencia dentro del mismo principio activo, debido, entre otras razones, a la baja rentabilidad que supone para las compañías de genéricos. Este segmento representa en total el 19%.

Los medicamentos con patentes vencidas y sin competencia genérica se venden al sistema sanitario con una deducción del 15%

Pero, en el segundo caso, en concreto, tanto el sistema sanitario como los enfermos se benefician de un precio más bajo, ya que están sujetos al pago de una deducción del 15% de las ventas que realizan a Sanidad, puntualizan en Farmaindustria.