Luca de Meo (Seat): “Para fabricar un coche eléctrico se necesita un 30% menos de horas de trabajo”

El presidente de Seat, Luca de Meo, aseguró este viernes que la industria del automóvil tendrá que cambiar de una “manera brutal” para poder enfrentarse a los desafíos de la movilidad eléctrica y de reducción de emisiones que pide la UE.

“Tenemos la responsabilidad de lograr los objetivos que nos exigen que son conceptualmente correctos, pero también queremos que la gente pueda seguir trabajando. Un coche eléctrico necesita entre un 20% y un 30% menos de horas de trabajo que un vehículo de combustión, ya que tiene menos piezas. O me planteo vender entre un 20% y un 30% más de coches o habrá que buscar otras soluciones para este 30% de trabajadores”, explicó.

Respecto a la reducción de las emisiones que tiene que llevar a cabo la industria del automóvil, De Meo señaló que la idea del Gobierno le parece coherente a nivel global, pero hay que reflexionar acerca de la velocidad de dicho cambio. El Ejecutivo ha propuesto prohibir la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos en 2040, y su circulación en 2050.

“En 2040 es difícil saber lo que va a pasar. Pero si aceptamos que el escenario central de reducción de emisiones es de 95 gramos por kilómetro recorrido de media para 2020, que para 2025 es de 82 gramos y en 2030 será de 50 gramos, hablamos de que en 10 años una de las industrias más importantes del Planeta tendrá que transformarse totalmente, cuando sabemos que ahora mismo partimos de 0, porque, por ejemplo, en España, el parque de coches eléctricos representa el 0,3%”, aseguró. A su juicio, el mix de ventas de las automovilísticas tendrá que ser un 50% de híbridos enchufables y eléctricos para poder alcanzar dichos objetivos.

Coche compartido

Respecto a la plataforma de coche compartido que tiene Seat, Respiro, de Meo no ve factible de momento llevarla también a Barcelona, ya que allí “están cerrando la puerta a las plataformas de carsharing”. Además, aseguró que Respiro “no es rentable”, pero este tipo de plataformas es la tendencia del mercado y están aprendiendo de este sector. “Nosotros no ganamos dinero con Respiro. Un día vamos a tener que ver la luz al final de túnel, porque un negocio que no es rentable tiene las piernas cortas”, dijo de Meo, que cree que el futuro de este negocio pasará por los coches autónomos.

Planes de expansión Seat planea expandirse por el Norte de África, China y Sudamérica. En África, la firma lidera la estrategia de VW. “En China estamos dando apoyo a la tercera joint venture del Grupo con el diseño y desarrollo de los coches, pero la idea es llegar en 2021 o 2022 con la marca Seat”, añadió Christian Stein, director de Relaciones Institucionales de Seat. En Sudamérica, el objetivo es abrir fábricas en Argentina y Brasil. El mercado principal de Seat es Alemania, donde se producen el 22% de sus ventas; en segundo lugar va España con el 21%. El año pasado, la firma facturó 9.600 millones de euros y en 2018 espera superar esa cifra.

En referencia a los posibles modelos de negocio que la compañía puede llevar a cabo en un futuro en el que el automóvil autónomo predomine y el acceso a las ciudades cada vez esté más restringido a los vehículos particulares, De Meo señaló que la empresa tiene varias posibilidades: “Podemos seguir produciendo coches, operar con plataformas de movilidad o integrarnos al negocio del big data, porque nuestro producto, el automóvil, será un pilar fundamental de toda esta cadena (…) el vehículo se va a convertir en la segunda plataforma de producción de datos después del móvil”.