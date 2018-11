Éstos son los valores más castigados de la Bolsa británica

El Ftse de Londres recoge con leves alzas el borrador de acuerdo alcanzado sobre el Brexit mientras la libra se desploma. Dentro del índice, que avanza un 0,13%, hay muchos valores que están sufriendo un fuerte correctivo.

Entre los diez más bajistas, Royal Mail es el valor más penalizado con un recorte del 8,22%, seguido de Persimmon, que pierde un 7,44% y Taylor Winpey, que cede un 7,13%. Con caídas de más del 6% se colocan valores como Berkeley, Easyjet, Royal Bank of Sctoland o Mark & Spencer.

La Bolsa británica cede un 8% en lo que va de 2018, en línea con los descensos que sufren otros índices selectivos europeos -El Dax alemán pierde un 11% y el Ibex recorta un 9,3%- salvo el Cac de París que solo pierde un 4%. De entre los 100 valores que forman el índice británico, los peores comportamientos en 2018 son para Sandar Life Aberdeen (-46%), Micro Focus (-44,2%), British American Tobbaco (-43%) y Fresnillo (-40%). Algunas de las más penalizadas en el día de hoy lo son también en el año. Este es el caso de Royal Mail que pierde un 28% desde enero.

"La primer ministro May se está mostrando como una verdadera guerrera y superviviente en su camino hacia el Brexit tras haber superado otra difícil situación, al conseguir que el Gobierno respaldara el borrador del acuerdo que alcanzó con la UE" explican los expertos de MacroYield.

Estos expertos señalan no obstante, que "queda mucho partido por delante. El principal escollo que resta por salvar será la votación en el Parlamento, donde May no sólo podría encontrarse con la negativa de su aliado en el Gobierno DUP (10 parlamentarios) sino también con un ala rebelde en su propio partido. Por ello, podría tener que recurrir al lado laborista para buscar apoyo".

"Sin embargo, esta mañana, la dimisión del ministro para Irlanda del Norte y, especialmente, la del secretario de Estado para el Brexit, Dominic Raab’s, han hecho saltar las alarmas al adentrarse ahora el Gobierno británico a un periodo de máxima incertidumbre", explica Aitor Méndez.

El experto considera que cada vez es más dificil que el Parlamento británico ratifique el acuerdo ya que aunque May logre "defender su posición y consiga mantenerse en el puesto, cada vez parece más claro que no conseguirá el respaldo necesario para sacar adelante la propuesto de divorcio con la Europa común, al que ya se oponen los miembros de la oposición y sus actuales socios de gobierno, el DUP de Irlanda del Norte".