La UE convoca para el día 25 de noviembre la cumbre que decidirá sobre el Brexit

Los líderes de los 27 países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido celebrarán una cumbre extraordinaria el próximo 25 de noviembre para decidir si aprueban el acuerdo preliminar sobre el "brexit", informó hoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. La reunión será para "finalizar y formalizar" el acuerdo, indicó Tusk en una rueda de prensa.

La convocatoria llega después de que los negociadores llegaran a un acuerdo de última hora esta semana sobre las condiciones de la ruptura, acuerdo para el que la primer ministra británica, Theresa May, ha conseguido el precario respaldo de su gabinete. El principal obstáculo a partir de ahora será la aprobación por parte del parlamento de Londres.

En el lado europeo el camino parece más despejado, y la convocatoria de la cumbre era el trámite necesario para seguir adelante con el proceso. El jefe negociador de la UE, Michel Barnier, se reunió esta mañana con Tusk y le entregó el texto del acuerdo: 585 páginas con contiene 185 artículos, tres protocolos (sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre) y varios anexos sobre la retirada "ordenada" del Reino Unido.

Tusk agradeció a Barnier por su trabajo y aseguró que si no tuviera la certeza de que si no hubiera hecho todo lo posible para proteger los intereses de los Veintisiete "no propondría formalizar este acuerdo". "Desde el principio no hemos tenido duda de que el 'brexit' es una situación en la que todos pierden y que las negociaciones sólo tratan de controlar los daños", declaró el político polaco. Tusk detalló que a continuación el acuerdo será analizado por los Estados miembros y que a finales de semana los 27 embajadores se reunirán para compartir su evaluación del texto.

"Déjenme decir a nuestros amigos británicos que, por mucho que me entristezca verlos partir, haré todo lo que pueda para que este adiós sea lo menos doloroso posible, tanto para ustedes como para nosotros", concluyó Tusk.

Principales puntos de acuerdo

El pacto protege los derechos de los más de tres millones de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y de más de un millón de británicos que residen en países de la Unión Europea y establece que Londres deberá respetar los compromisos financieros adoptados como Estado miembro.

También fija la solución para evitar la frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, una de las cuestiones más delicadas de las negociaciones para ambas partes y que en varias ocasiones amenazó con hacer descarrilar las conversaciones.

Finalmente, todo el Reino Unido permanecerá en la unión aduanera de la UE, de forma que Irlanda del Norte quedaría en el mismo territorio aduanero que el resto del Reino Unido. Sin embargo ese remedio o salvaguarda solo se aplicará si Londres y Bruselas no logran resolver la cuestión de la frontera en el largo plazo mediante un "futuro acuerdo".

Barnier indicó ante la prensa que si no se ha cerrado ese pacto para julio de 2020, la UE y el Reino Unido podrían considerar de forma conjunta para tener más tiempo extender el periodo de transición. "Solo si al final de la transición, extendida o no, no hemos logrado aún un futuro acuerdo, la salvaguarda acordada hoy entraría en vigor", comentó el exministro francés, quien apuntó que el periodo transitorio solo se podrá alargar una vez, por un periodo limitado y si se acuerda de forma conjunta.