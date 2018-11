Los sindicatos piden más a Mercadona en la negociación del convenio

Las negociaciones por el nuevo convenio colectivo de Mercadona han encontrado su primer escollo en la segunda ronda de negociación. En ella, los representantes de la compañía de supermercados fundada por Juan Roig puso sobre la mesa sus primeras propuestas, después de que los presentes en la negociación, UGT, CCOO, ELA y CIGA deslizasen las suyas el 15 de octubre.

A juicio de estos, las primeras medidas presentadas están lejos de satisfacer sus expectativas y, por tanto, impiden facilitar un acuerdo rápido. Las principales discrepancias radican en los dos puntos clave para los representantes de los trabajadores: la mejora salarial y de jornada.

En el primer aspecto, Mercadona ha propuesto un incremento del 10% en el salario base para las nuevas contrataciones durante la vigencia del convenio, cinco años. Como indican desde UGT, el sindicato con más representantes en la mesa de negociación, este incremento no llegaría a las nóminas del resto de la plantilla, al no ser aplicable a otros conceptos o tablas. Los sindicatos pedían una subida anual del 3% durante la duración del convenio en todos los conceptos, por lo que en este punto la divergencia es significativa, ya que la empresa tampoco contempla ninguna cláusula de revisión de los salarios, tal y como piden los sindicatos. Por otro lado, Mercadona ha propuesto un incremento del 8% para el plus de nocturnidad. UGT pide una revaloración del 10%, mientras que CC OO reclama un 15%.

Tampoco hay grandes avances en las principales reivindicaciones relativas a la jornada laboral. La primera propuesta de Mercadona no introduce cambios en la jornada máxima diaria de 10 horas, y tampoco en la distribución o en los regímenes de descanso. La empresa sí acepta la jornada continuada garantizada de tres horas.

Además, los representantes de Mercadona proponen ampliar el permiso de paternidad hasta las seis semanas, pero no la introducción de días por asuntos propios. La próxima reunión será el día 15 de este mes, para la que los sindicatos esperan mejoras significativas en los “puntos imprescindibles”. Según explican los sindicatos mayoritarios, Mercadona les ha trasladado que la transformación que está abordando, sobre todo en materia de digitalización, y las incertidumbres asociadas, impiden mejores propuestas en determinados puntos.