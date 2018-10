Draghi admite unos datos "más débiles de lo previsto" pero no cambia sus planes

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener inalterados los tipos de interés en el mínimo histórico del 0% en su reunión de hoy celebrada en Fráncfort. Deja también en el 0,04% la tasa de depósito. No ha habido sorpresas en la decisión de política monetaria, tal y como esperaban los mercados y el BCE mantendrá el nivel de tipos de interés en el nivel actual al menos hasta pasado el verano de 2019.

El banco central mantiene sus planes de comprar deuda nueva por 15.000 millones hasta diciembre y, a partir de ahí, reinvertir los vencimientos de la deuda que ya compró "por el tiempo que sea necesario". El consejo de Gobierno del BCE prevé que, siempre que los nuevos datos confirmen las perspectivas de inflación a medio plazo, las compras netas cesen en diciembre.

El BCE ha confirmado que los estímulos monetarios siguen siendo necesarios a la vista de la volatilidad del mercado y de cuestiones como la tensión comercial o la tensión en las economías emergentes. Mario Draghi ha añadido que los riesgos que rodean a la zona euro están equilibrados, a pesar de que las citadas incertidumbres son "significativas".

Draghi prevé un alza de la inflación subyacente de aquí a final de año y que continúe al alza en el año próximo gracias a la política del BCE. Y ha insistido en hacer un llamamiento a los Gobiernos de la zona euro para que avancen en las reformas estructurales con las que hacer más resistente a la región. En especial, ha hecho una advertencia a los países con una deuda más elevada, en alusión al desafío presupuestario lanzado por Italia.

Sobre la situación económica de la zona euro, Draghi ha querido dejar claro que es un momento de crecimiento más débil pero no de desaceleración. Y ha mencionado aspectos específicos de cada país, como por ejemplo el peso de la industria del automóvil en Alemania y el efecto de menores exportaciones. Ha reconocido además la dificultad de discernir si se trata de una debilidad puntual o no o que pueda generalizarse y el alcance que los temores relacionados con Italia, el brexit o la guerra comercial puedan tener en el consumo y la inversión. "No consideramos en este momento un cambio en la visión de los riesgos", ha asegurado Draghi, para recordar a continuación que se revisarán las previsiones económicas en diciembre.

Respecto a Italia, el presidente del BCE señala que "no hay señales de contagio" al resto de la zona euro, aunque no ha negado esa posibilidad. Y ha mostrado su confianza en que haya un acuerdo entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea. Y ha recordado que el encarecimiento de la deuda soberana italiana se traduce en primer lugar en un mayor coste de financiación, que acaba por influir en el crecimiento y por dejar un menor margen para la expansión fiscal. Draghi ha certificado que el coste del crédito a empresas y particulares en Italia ya se ha encarecido en el tercer trimestre. Como antídoto con el que rebajar la prima de riesgo italiano, que estos días es motivo de inquietud para los bancos del país, Draghi cree necesario, en primer lugar, "rebajar el tono y no poner en cuestión el proyecto europeo".

En un mensaje de calma a los inversores, Draghi ha insistido también en que la política monetaria del BCE va a seguir siendo muy acomodaticia gracias a la reinversión de los vencimientos, incluso después del fin de las compras netas de deuda. Y ha recordado que, ante situaciones como la italiana, el balance del BCE también puede resentirse por la gran cantidad de deuda soberana adquirida. Ha negado además que la institución tenga preferencia por la deuda de un país u otro. "Seguimos teniendo herramientas con las que responder a posibles contingencias", ha insistido Draghi, para añadir que no se ha debatido sobre el uso de ninguna de ellas. "La independencia del banco central es clave para su credibilidad y para su efectividad", ha añadido.

Ha negado que haya riesgo de burbuja en la zona euro y ha afirmado de hecho que el nivel de apalancamiento de las empresas, inferior al previo a la crisis, permite que el crédito pueda seguir fluyendo en la zona euro a pesar de las numerosas incertidumbres. A ello contribuye también la política del BCE, ha insistido Draghi.

También a propósito de Italia, el presidente del BCE ha recordado que el mandato de la institución es la estabilidad de precios, no la estabilidad fiscal ni la financiación de gobiernos, y ha vuelto a reinvindicar la independencia del banco central. Ha recordado aun así la existencia del programa OMT, por el que se puede prestar ayuda a un país siempre que la solicite y esté dispuesto a aceptar una serie de ajustes y reformas. En definitiva, Draghi ha lanzado el mensaje de que el BCE está preparado para hacer frente a un empeoramiento de la situación en la zona euro, ya sea a causa de Italia o de un menor crecimiento económico.

Draghi ha declinado responder a una cuestión sobre el cambio de doctrina del Tribunal Supremo español sobre quién ha de pagar el impuesto de las hipotecas. Ha trasladado la cuestión al vicepresidente Luis de Guindos que ha rechazado contestar. "No comentamos decisiones judiciales", ha zanjado. El BCE tampoco ha debatido hoy sobre aspectos técnicos de la reinversión de los vencimientos.

Respecto al brexit, Draghi ha advertido a las empresas privadas que deben prepararse ante la posibilidad de que no haya acuerdo de separación y se dé un brexit duro.

La cita de hoy del banco central, en la que ha estado presente el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, se produce en un momento complicado para las Bolsas, que llevan dos semanas de severa corrección, especialmente en el caso del sector bancario. Además, los tipos de la deuda han repuntado y, en el caso del rendimiento del bono italiano a una década, hasta niveles de 2014.

El euro, por su parte, se está viendo afectado por el pulso de Italia con Bruselas en relación a los presupuestos, y ha llegado a caer por debajo de la cota del 1,14. Antes del discurso de Draghi sube un 0,04% hasta los 1,1405 'billetes verdes'.

Desde Allianz GI, Franck Dixmier, señala que "la debilidad y la estabilidad de la inflación subyacente, que fue del 0,9% en septiembre, son motivo suficiente para que el BCE no cambie la hoja de ruta de su política monetaria".

Leticia Ontañón, del departamento de Wealth Management de A&G Banca Privada, no cree que el BCE vaya a proporcionar ningún catalizador para calmar las aguas y el impacto que pueda tener será limitado. "Esperamos que el tono cauto de Draghi se mantenga, incidiendo en la monitorización de los riesgos actuales (principalmente las consecuencias de una guerra comercial y el impacto que podría suponer en el crecimiento económico), con especial mención a la situación italiana".