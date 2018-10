Bruselas avisa a España del riesgo de que incumpla con el ajuste exigido

La Comisión Europea (CE) ha enviado una carta formal a España en la que le advierte de que puede haber un riesgo de que se desvíe del ajuste estructural que le exige Bruselas en 2019 y le pide más información sobre las medidas incluidas en el borrador de presupuestos que le remitió el lunes.

El Ejecutivo comunitario señala que el borrador prevé un aumento nominal del gasto neto del 1,7%, "que excede el aumento máximo recomendado del 0,6%", así como que el ajuste del déficit estructural del 0,4% del PIB que prevé queda por debajo del 0,65 % recomendado el pasado 13 de julio.

El déficit estructural mide el desvío sin tener en cuenta lo que ayuda el ciclo económico y pasa a ser el indicador clave cuando se deja atrás la barrera del 3%.

Añade que "basados en la limitada información disponible no podemos excluir un riesgo de alguna desviación del esfuerzo requerido". Nadia Calviño explicó el pasado 15 que la intención del Gobierno es aprovechar el margen que dejan las normas para desviarse hasta un 0,5% del ajuste en dos años.

El proyecto de Presupuesto recoge la senda de déficit que propone el Gobierno socialista, que prevé que se reduzca hasta el 2,7% del PIB en 2018 y al 1,8% en 2019, en ambos casos cinco décimas por encima de lo previsto por el anterior Ejecutivo.

El Ejecutivo comunitario cuestiona también que España cumpla con las normas que exigen la reducción de la deuda pública.



La Comisión considera que el borrador "no da una imagen completa de las medidas planeadas" y pide a España que le proporcione "toda la información necesaria sobre las medidas, en particular en lo que se refiere a su impacto presupuestario".



Por otra parte, Bruselas señala que aún no se han presentado los presupuestos en el Congreso y pide al Gobierno que, "si hubiera diferencias sustanciales" entre el borrador que le ha remitido y el que finalmente vaya a la Cámara, envíe "tan pronto como sea posible un borrador de presupuesto actualizado" a la Comisión y al Eurogrupo.



En este sentido, insta al Gobierno español a informarle sobre cualquier decisión fiscal que vaya a ser tomada en las próximas semanas. España debe ahora enviar su respuesta a la Comisión a más tardar el 22 de octubre para que esta pueda emitir una opinión definitiva sobre el presupuesto español.