El Supremo estudiará si rectifica el criterio de la sentencia de las hipotecas

El Supremo estudiará en qué medida la sentencia de ayer sobre el impuesto de las hipotecas modifica o no la jurisprudencia del alto tribunal, dado que supuso un giro sobre decisiones previas de este organismo. En una nota emitida hoy, el alto tribunal ha informado de que el pleno de la sala tercera decidirá si confirma el "giro jurisprudencial" provocado por la sentencia de esta semana, la 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La decisión se toma con carácter urgente.

Así, el tribunal ha pactado por un lado "dejar sin efecto los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar" y, por otro, "abocar al pleno de la sala el conocimiento de de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado".

La decisión ha sido tomada por el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo. Explica que toma esta decisión basándose tanto en el hecho de que la sentencia supone "un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado" y, también, "habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social".

Al afirmar en la sentencia que el sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados es, en la escritura de una hipoteca, el banco y no el prestatario, invierte su propia doctrina. "No nos cabe la menor duda de que el beneficiario del documento que nos ocupa [la escritura del préstamo hipotecario] no es otro que el acreedor hipotecario, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos", justificaba la sentencia, publicada ayer pero redactada el día 16.

Ahora serán los magistrados del pleno los que decidan ahora sobre la jurisprudencia a aplicar, es decir, si en los casos pendientes con un objeto similar prevalece este último criterio o si se mantiene la opinión previa, en la que quien pagaba los impuestos es el particular. El anuncio, eso sí, ha invertido la sangría bursátil de los bancos, que hoy han girado al alza.

El fallo anulaba un artículo del reglamento del impuesto, que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo. La causa había sido objeto de larga controversia judicial desde que el Supremo estableciera que era abusivo cargar todos los gastos de constitución de la hipoteca (notaría, registro) al consumidor.

El alto tribunal, así, tendrá que aclarar su criterio en un caso de gran relevancia social, como ha recordado el presidente de la Sala Tercera. Algo similar sucedió con la sentencia de las claúsulas suelo, cuando optó por limitar a mayo 2013 la devolución de los pagos recibidos en virtud de cláusulas abusivas basándose, precisamente, en el impacto que se derivaría la devolución de todo lo cobrado indebidamente. Posteriormente el Tribunal de la UE recificó al español y obligó la devolución de todas las cantidades.