La banca subirá comisiones y el precio del crédito tras asumir el impuesto de las hipotecas

¿Retroactividad? Fuentes jurídicas de la banca mantienen que en caso de que se intentase la retroactividad, la forma de hacerlo sería que los prestatarios tendrían que reclamar a la Hacienda autonómica la devolución. De acuerdo con los argumentos expuestos, la Administración diría que no tienen derecho. Y con más motivo para las reclamaciones por liquidaciones del impuesto anteriores a los cuatro años. En el muy improbable supuesto de que Hacienda atendiese la devolución o se impugnase la decisión denegatoria de la Administración y los tribunales estimasen que procede la devolución, ¿podría la Administración exigir el impuesto al banco? Ello sería exigir el impuesto a quien no era sujeto pasivo de acuerdo con la norma vigente en el momento de la liquidación. Si así se hiciera, se recurriría este acto y lo probable es que se estimase el recurso. “Si el tribunal apreciase que procede esta exigencia del impuesto al banco sería una aberración jurídica”, mantienen fuentes jurídicas.

La discusión sobre el contrato. La sentencia no discute el carácter abusivo o no de una cláusula de un contrato bancario. De hecho, el Tribunal Supremo, en sentencias anteriores de otra sala, la civil, ya dijo que la cláusula de los contratos bancarios en la que se imponía el gasto del impuesto al prestatario no era abusiva porque se apoyaba en la normativa vigente.