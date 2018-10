Los bancos moderan los ascensos con la vista puesta en el Supremo

Giro de 180 grados de la banca en Bolsa. Los inversores apuestan decididamente por las compras. Si ayer las entidades españolas vivían una de sus peores sesiones desde el Brexit, a media sesión dicen adiós a las caídas. La razón hay que buscarla ahora en la decisión del Supremo que estudiará en qué medida la sentencia de ayer sobre el impuesto de las hipotecas modifica o no la jurisprudencia del alto tribunal, dado que supuso un giro sobre decisiones previas de este organismo. De acuerdo a la nota de prensa remitida por el alto tribunal la sala tercera decidirá si confirma el "giro jurisprudencial" provocado por la sentencia de esta semana.

Esto ha sido suficiente para que las entidades pasaran del rojo al verde en cuestión de segundos. Tras la euforia inicial, los inversores moderan su entusiasmo. De hecho, no todas las entidades logran escapar a las caídas. CaixaBank es el banco más alcista con una subidas del 1,5%, le siguen Bankia (0,89%), Bankinter (0,68%) y BBVA (0,35%). Sabadell, que por momentos ha escapado a las ventas, retoma las caídas con un descenso próximo al 2% mientras Santander se deja un 0,89%. Fuera del selectivo se repite esta volatilidad. Liberbank acelera los repuntes y rebota un 4,5% mientras Unicaja retrocede un 1%. Una vez más los bancos son presos de la volatilidad.

La decisión del Supremo no supone un cambio pues de momento no hay nada decidido, pero los inversores se han apresurado a tomar posiciones ante la simple posibilidad de que el tribunal rectifique. El mercado empieza a poner en precio un impacto mucho más moderado en el negocio de las entidades. No obstante, la mejora registrada este viernes continúa siendo inferior al castigo de la pasada sesión, jornada en la que los bancos españoles perdieron 5.800 millones de capitalización.

Los obstáculos a los que se enfrenta el sector financiero no paran de aumentar. Si en las últimas semanas Italia y la exposición de las entidades españolas a la deuda transalpina eran la gran amenaza, ahora el repunte de las rentabilidades en el mercado de renta fija a cuenta de los presupuestos de 2019 deben compartir el protagonismo con una nuevo varapalo judicial, el último desde las cláusulas suelo.