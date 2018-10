El Gobierno promete cambiar la cotización de autónomos a partir del 1 de enero

El Gobierno prevé que los autónomos empiecen a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales a partir del 1 de enero, por lo que no se verán afectados por la subida del salario mínimo del 22,3%, un incremento que se aplica también a las bases de cotización.

Pero ha ido más allá. Asegura que, si no consiguiera aprobar los cambios para esa fecha, desvinculará la subida del Salario Mínimo Interprofesional de la cuota mínima, lo que supondría que se congelaría la base mínima de cotización para los autónomos, informan desde la agencia EFE.

Una demanda de las asociaciones

Entre el colectivo de trabajadores autónomos la propuesta se ha considerado “un acierto”, sobre todo desde la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) , que ve con buenos ojos desvincular la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019 de la cuota mínima que pagan los autónomos mientras no se tenga “totalmente terminado” el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos, según ha precisado la asociación mediante un comunicado.

En ese sentido, UPTA se ha mostrado “muy satisfecha” por los resultados de las negociaciones del Ejecutivo y espera que el nuevo sistema se adapte “lo mejor posible” a los trabajadores autónomos.

No obstante, el presidente de la organización, Eduardo Abad, considera que el Ejecutivo debe enmendar otros errores que afectan al colectivo, como las deducciones de los gastos por manutención y los gastos de suministros en el domicilio inherentes a la actividad. Y se ha referido del mismo modo al “incumplimiento” de no adelantar el IVA de las facturas no cobradas y la necesidad de rebajar de las cuantías del sistema de módulos.

Las diferentes asociaciones de trabajadores autónomos llevaban ya un tiempo pidiendo propuestas de este tipo. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), el 85% de los trabajadores por cuenta propia cotizan por la base mínima, “y muchos de ellos ya lo hacen por encima de sus posibilidades”.