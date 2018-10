Calviño: “Bankia es muy sólida y vale más que su actual precio en Bolsa”

Nadia Calviño, ministra de Economía, tras el Consejo de Ministros Marta Fernández Jara - Europa Pr Europa Press

La ministra española de Economía, Nadia Calviño, se muestra en una entrevista publicada hoy en el diario alemán Handelsblatt "muy a favor de la austeridad", pero "sólo cuando no pone en peligro el crecimiento económico y la estabilidad".



La economía y las finanzas, argumenta la ministra, "sólo son sostenibles cuando un país es estable también desde el punto de vista social", y apunta que en los últimos años "se ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres" en España, y ha aumentado la pobreza infantil y el porcentaje

de población en riesgo de pobreza.

Los sueldos han bajado tanto que ya muchos españoles no pueden vivir sólo de su salario", afirma Nadia Calviño.

"Si queremos mantener nuestra economía social de mercado y evitar que los populistas ganen adeptos, tenemos que preocuparnos por que todos se beneficien del crecimiento económico", razona.



Nadia Calviño, tras el Consejo de Ministros.



El Ejecutivo español aspira a lograr en 2019, por primera vez en más de una década, un superávit primario y a reducir el déficit estructural en cuatro décimas porcentuales, "eso en un país en el que el gasto público está claramente por debajo de la media europea y que en los últimos años

ha reducido fuertemente el gasto en sanidad y educación".

El cambio de prioridades y el aumento del gasto en algunas partidas, señala, no están reñidos con la estabilidad presupuestaria.



"Queremos restablecer algunas partidas presupuestarias y simultáneamente reducir el déficit estructural. Lo financiaremos con recaudaciones fiscales adicionales, por ejemplo sobre las grandes empresas digitales, sobre transacciones financieras, sobre los ingresos superiores a 150.000 euros anuales y con impuestos medioambientales", explica.



Calviño subraya asimismo que una fórmula para combatir la desigualdad social es incidir en el mercado laboral, que se "ha flexibilizado más y más en los últimos años" y "gran parte de los nuevos contratos tienen una duración de tan sólo unos días, semanas o meses".



"Además, los sueldos han bajado tanto que ya muchos españoles no pueden vivir sólo de su salario. Tenemos que luchar contra el abuso de contratos temporales. No deben servir para ocupar puestos de trabajo fijos con contratos ilimitados que se prolongan", afirma.



La ministra reconoció que el crecimiento se está desacelerando -aunque "sigue siendo dinámico"- y apunta a un contexto externo adverso, con el fin de la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE), las tensiones comerciales y el brexit.

"Hay que aumentar la productividad y la calidad del trabajo para que mejoren los salarios sin que España pierda competitividad a nivel internacional", avanza.

Con respecto al hecho de que el Gobierno español esté conformado mayoritariamente por mujeres, Calviño asegura que la "mezcla distinta entre mujeres y hombres trae puntos de vista más diversos al debate", puede contribuir a que "se reconozcan mejor los riesgos" y acelera las discusiones porque las mujeres piensan "de forma más práctica".

Sobre la venta de Bankia, la ministra recuerda que el Ejecutivo se ha propuesto vender su participación para finales de 2019, pero sólo "cuando el precio sea adecuado". "Bankia es muy sólida, tiene una gestión profesional y da buenos resultados. Pensamos que vale más que su actual valor en Bolsa", concluye.