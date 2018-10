Siniestralidad en autónomos: ¿cómo prevenir y actuar sin datos?

Un artículo de la secretaria general de UPTA en Andalucía, Inés Mazuela, publicado en la web de MujerEmprendedora, denuncia la falta de estadísticas de siniestrabilidad laboral en el trabajo autónomo. Sin cifras, advierte Mazuela, es difícil plantear un estado de la cuestión mínimamente certero para establecer estrategias solventes. “Porque el hecho de que no existan, no significa que no se produzcan; todo lo contrario. Pero ello dificulta el estudio de las necesidades que podemos tener en este ámbito”, asegura.

Datos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo indican que solo uno de cada cuatro autónomos cotiza por contingencias profesionales, esto es, la protección ante el accidente de trabajo y las enfermedades profesionales. “Esto supone que las prestaciones sean menores y se dificulte el acceso a algunas de ellas”, añade la secretaria general de UPTA.

Obligatoriedad de contingencias profesionales

Desde UPTA, reclaman la cotización obligatoria para este concepto y que se establezca, asimismo, una cotización por ingresos reales. “La norma está pensada para el trabajo por cuenta ajena, y estas obligaciones lo son respecto a éstos más que para nosotros mismos aunque también seamos trabajadores”, critica Mazuela.

Tanto en el Estatuto del Trabajo Autónomo como en la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, establecen obligaciones de promoción, fomento y formación específica para el colectivo, aunque alertan de que son “insuficientes” las herramientas de gestión que proporcionan y las campañas de sensibilización propuestas porque “no crean la conciencia preventiva necesaria”.