Ibex 35, en directo: las Bolsas se frenan tras la subida de tipos en EE UU

Miriam Calavia

Unicorp: Las próximas subidas de tipos de la FED ya están descontadas

La Reserva Federal anunciará mañana miércoles su decisión sobre los tipos de interés en EE UU. Según los analistas, el alza de tipos está descontada por el mercado, pero lo que no se sabe es qué rimo seguirá en los próximos meses y de cara al año que viene. "No es sorpresa el que anuncien nueva subida de tipos puesto que está totalmente descontada por el mercado. Pero sí que habrá volatilidad en los mercados de renta fija tras el discurso de J. Powell, presidente de la FED. Hay disparidad de criterios en los analistas, puesto que algunos aseguran que la FED echará el freno y no será tan agresiva el próximo año y otros que apuestan a que, a pesar de las tensiones comerciales, seguirá con el calendario previsto", señalan en el blog de Unicorp.

Los futuros de la FED dan una probabilidad del 75% de que aún quede otra subida de tipos este año.