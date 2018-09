La guerra comercial y los tipos cero dejan nueve valores con un descuento de hasta el 35%: ¿hora de comprar?

Los analistas recuerdan que a la hora de invertir esta no es la única ratio a tener en cuenta y remarcan que no todos los negocios son iguales. Así no es lo mismo una cotizada industrial, con fuertes inversiones en activos no corrientes (inmovilizado) que una sociedad que presta servicios.

En las firmas de distribución, los expertos alertan de que los altos niveles pueden ofrecer una imagen distorsionada porque muchos de los activos que conforman su balance están en régimen de alquiler y no en propiedad, lo que recorta de manera drástica el valor en libros.

Amadeus (12,46%), con un fuerte componente tecnológico, Inditex (5,72%) y Dia (3,7%) ejemplifican muy bien esta tendencia. De hecho, el descuento de la cadena de supermercados contrasta con su comportamiento en Bolsa, retrocede un 54% en el año y se convierte en el farolillo rojo del selectivo Ibex.