¿Cuántos millones pierde la Seguridad Social con los falsos autónomos?

La proliferación del perfil del falso autónomo afecta a las arcas de la Seguridad Social. Los falsos autónomos dejan sin ingresar a la Seguridad Social más de 592 millones de euros.

En la actualidad hay 225.000 falsos autónomos en España, 15.000 más que hace un año. Una cifra que, denuncian desde la Unión de Autónomos (Uatae), no para de crecer. Desde Uatae alertan de que el coste de estos trabajadores para la Seguridad Social podría ser mayor, puesto que existe un gran número de estos trabajadores que se acoge a la tarifa plana.

Ausencia de derechos

La secretaria general de Uatae, Maria José Landaburu, ha explicado que el problema es que los autónomos son "un chollo" del mercado laboral al "padecer una ausencia total de derechos", motivos por los que considera que ha habido un incremento en el número de este tipo de trabajadores en España.

Asimismo, la asociación de autónomos ha apuntado que este tipo de fraude "no deja de aumentar" y ya supone una reducción de los gastos de empleabilidad para las empresas defraudadoras.

Dicha reducción está propiciada porque estos trabajadores pagan su propio coste de contratación, no tienen paro ni baja laboral, no tienen vacaciones y pueden ser despedidos de forma sencilla, porque no pueden adscribirse a ningún tipo de convenio colectivo.

"Si queremos atajar definitivamente el fraude, la transformación del régimen de autónomos que llevamos tantos años reclamando debe dotar a los autónomos de derechos y protegerlos frente a los abusos", ha añadido Landaburu.

Por otro lado, desde la organización han aplaudido la puesta en marcha por el Gobierno del Plan Director para "intentar poner coto a este fraude".