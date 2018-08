Tesla cae un 4% en la Bolsa alemana tras el anuncio de Musk de no recomprar la firma

La compañía automovilística Tesla cae un 3,91% en la Bolsa alemana después de que su fundador y director ejecutivo, Elon Musk, anunciase el viernes pasado que no recompraría la compañía para sacarla de cotización. Aunque los datos son malos, ha aminorado su caída, ya que ha llegado a desplomarse un 5,4%. Por su parte, los futuros de Wall Street muestran una caída del 4,59%.

Musk explicó que fueron los accionistas de la empresa los que le convencieron de que no llevase a cabo la operación de compra. "Aunque la mayoría me dijeron que permanecerían con Tesla si nos privatizáramos, el sentimiento, en pocas palabras, era 'por favor no hagas esto'", dijo Musk en un comunicado el viernes por la noche (madrugada del sábado en Europa).

Según Musk, sus inversores son "extremadamente" importantes. "Casi todos nos han acompañado desde que hicimos la empresa pública en 2010, cuando no teníamos coches en producción y solo teníamos una visión de lo que queríamos ser", apuntó.

"Sabía que el proceso de privatización sería un desafío, pero está claro que consumiría más tiempo y sería una distracción de lo previsto inicialmente. Esto es un problema porque debemos mantenernos enfocados en aumentar la producción del Modelo 3 y ser rentables. No lograremos nuestra misión de avanzar la energía sostenible a menos que también seamos financieramente sostenibles", insistió.

El consejero delegado y fundador de la compañía calculaba que el precio de compra sería a 420 dólares por acción. Sin embargo, las dudas generadas en el mercado sobre el respaldo real de la operación ha provocado que los títulos de Tesla hayan caído más de un 7% en las últimas semanas.