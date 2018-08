Sánchez anuncia un plan para aflorar este año a 40.000 falsos autónomos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con medidas para combatir la figura del falso autónomo --aquel trabajador que desempeña una labor como asalariado pero que se paga él mismo las cotizaciones como trabajador por cuenta propia--. Según ha dicho, este plan permitirá aflorar solo en este año a 40.000 falsos autónomos que deberán ser convertidos en asalariados.

En concreto, esta normativa aprobada hoy modificará los procedimientos de actuación de la Inspección de Trabajo para que en el momento en que un inspector levante acta e inicie un procedimiento contra una empresa por tener falsos autónomos, la Seguridad Social proceda de oficio a encuadrarle en el Régimen General de asalariados, mejorando automáticamente la protección de ese trabajador.

Hasta ahora, si la empresa presentaba alegaciones al acta de la Inspección el trabajador seguía siendo falso autónomo hasta que se resolvía el procedimiento. No obstante, con la nueva normativa, las sanciones a las empresas que incurran en esta irregularidad no se impondrán hasta el final del procedimiento.

En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística calcula que en España hay unos 180.000 trabajadores autónomos que tienen un solo pagador. De estos, la principal asociación de Autónomos ATA calcula que entre 100.000 y 120.000 serían falsos autónomos. Así, si se cumplen los planes del Gobierno a finales de año, un tercio de los actuales falsos autónomos podrían convertirse en asalariados.

“Los falsos autónomos son competencia desleal que hay que atajar”, ha declarado hoy el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. Esta asociación calcula que la Seguridad Social deja de ingresar cada año entre 350 y 400 millones de euros por el mal encuadramiento de trabajadores en el Régimen de autónomos cuando deberían ser trabajadores por cuenta ajena.

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto para que unos 42.000 desempleados de larga duración que habían perdido su ayuda del Plan de Activación para el Empleo puedan recuperarla. El 65% de estos beneficiarios son mujeres, ha dicho Sánchez.

Política migratoria

El presidente del Gobierno ha anunciado también que en materia de política migratioria, el Ejecutivo ha dado luz verde a la creación de un mando único para la cooperación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de la frontera y el Estrecho. Este mmando único centralizará la coordinación de todas las actuaciones contra la inmigración irregular.

Así ha dicho que se seguirá colaborando con Marruecos y para ello el Gobierno ha desbloqueado 30 millones de euros para impulsar un plan de choque para el reforzamiento de atención a pie de playa y los centros de acogida.

Sánchez ha explicado los cuatro ejes de su política migratoria, que antes "no existía": la primera es el el diálogo con países de origen y de tránsito, especialmente con Marruecos pero no solo con este país sino con otros como Mauritania o Argelia; el segundo de los ejes es el control de fronteras, para lo que se creará el citado mando operativo; en tercer lugar, ka atención humanitaria, para lo que han aprobado el plan de choque y el último de estos ejes sería la cooperación europea.

En la reunión de hoy el Ejecutivo también ha desbloqueado otros 120 millones de euros para ayuntamientos y comunidades autónomas para dar cumplimiento al Real Decreto, aprobado hoy también, que desarrolla la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El líder del Ejecutivo ha defendido su actuación en materia económica y ha destacado que la propuesta del Gobierno es ofrecer al Parlamento una doble estabilidad: la económica y la social.

Preguntado ante la posibilidad de un adelanto electoral animado por la última encuesta del CIS que favorece al PSOE, Sánchez ha sentenciado: "Este gobierno no gobierna a golpe de encuesta". Si bien a lanzado un dardo a los populaes al asegurar que "no deja de ser llamativo que los que antes estaban arriba y ahora están abajo pongan en duda ahora las encuestas que antes servían para avalar lo que hacían".

Ante la debilidad parlamentaria que podría obligarle a aceptar la senda de estabilidad del anterior Gobierno popular, Sánchez no se resigna: "Si yo fuera a una negociación con el ánimo de que no va a salir sería como si un jugador saliera al campo pensando que va a perder el partido, y hay que salir a ganarlo", ha dicho.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha dicho que el Estado del bienestar "necesita oxigeno no estrangulamiento por eso espero que la senda de doble estabilidad (económica y social) se respalde en el Parlamento". En cualquier caso ha asegurado que sabe que alguno de los grupos no lo van a apoyar "porque están en cuestiones partidarias de oposición".

"Que sean fáciles o difíciles las votaciones en el Parlamento no es lo que más le importa a este gobierno sino que sean útiles. Ya sabemos que iba a ser difícil pero difícil no es imposible. No es lo mismo", ha añadido.

Si bien, dicho todo esto y ante la posibilidad de acometer una modificación legal que cambie la posibilidad de que el Senado vete una senda de déficit aprobada mayoritariamente por el Congreso, Sánchez no aclaró si intentará llevar a cabo dicha reforma normativa pero sí dijo que su Gobierno "es contrario" a que se pueda producir ese veto, algo que cambién el Ejecutivo del PP cuando tenía mayoría.