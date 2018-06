Los 'riders' de Deliveroo son falsos autónomos

Los repartidores de Deliveroo son falsos autónomos. Así lo ha sentenciado el juzgado de lo Social número 6 de Valencia, en la primera decisión judicial contra la compañía de reparto de comida a domicilio, tal y como ha adelantado ElDiario.es.

La jueza considera improcedente el despido del rider Víctor Sánchez, ya que considera que la relación entre este y Deliveroo debía ser laboral y no mercantil. Es decir, tenía que estar contratado como asalariado y no como autónomo, una tesis que se alinea con el informe realizado el año pasado por la Inspección de Trabajo. Por tanto, debía haber sido la compañía la que hubiese hecho frente a los pagos a la Seguridad Social, y no Sánchez. Esta deberá pagarle al demandante la indemnización correspondiente por despido. Contra la sentencia cabe recurso.

El abogado del trabajador, Marco Antonio Llerena, de la Intersindical Valenciana, afirma a CincoDías que la sentencia es "muy positiva, ya que no solo reconoce la improcedencia del despido sino que también estos trabajadores están sometidos al derecho vigente, es decir, que también forman parte del Estatuto de los Trabajadores". Llerena cree que la decisión es además importante por las repercusiones que puede tener en estas plataformas digitales a la hora de plantear las relaciones laborales con sus empleados. En este sentido, el abogado cree que la sentencia "abre la puerta" a que haya más trabajadores que decidan denunciar su situación. Intersindical Valenciana ya anunció en diciembre que extendería la denuncia de Deliveroo a Glovo,

El horizonte judicial para estas plataformas no acaba con la sentencia conocida hoy. Deliveroo recurrió el acta de Inspección de Trabajo, en el que le reclamaba 160.000 euros en cotizaciones no abonadas a la Seguridada Social. La resolución de dicho recurso está prevista para febrero del año próximo, y en este pleito están inmersos 70 trabajadores.

Además, UGT registró en diciembre una denuncia en la Dirección General de Trabajo contra Deliveroo, Glovo, UberEats y Stuart "por su relación fraudulenta de falsos autónomos con los riders [repartidores en bici o en moto] y demás mensajeros que distribuyen comidas y paquetes en las principales ciudades de España”.