Mutuactivos sigue la estela de la gran banca al lanzar fondos perfilados

Mutuactivos quiere jugar en la liga de las grandes gestoras de fondos. El brazo inversor de Mutua Madrileña va a seguir el camino trazado por CaixaBank AM, Santander AM o BBVA AM y lanzará una gama de fondos perfilados, destinados al gran público.

La firma ya ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tres fondos para su nueva estrategia comercial. Se trata del Mutuafondo Evolución, el Mutuafondo Equilibrado y el Mutuafondo Flexibilidad.

"Se trata de tres fondos de fondos, de carácter mixto, que incluirán inversiones tanto en productos propios como en fondos de inversión de terceras gestoras", explica Emilio Ortiz, el nuevo director de inversiones de Mutuactivos.

Este tipo de fondos se dirigen a todo tipo de inversores, pero tienen muy buena acogida entre el público minorista. La gestora evalúa la aversión al riesgo del cliente con un test de idoneidad, para venderle luego un fondo perfilado que se ajuste a sus perspectivas. En el caso de Bankia, su gama de perfilados se llama Soy Así, la de BBVA AM es Quality, la de CaixaBank es Oportunidad.

El grupo Mutua Madrileña se ha marcado como una de las prioridades en su nuevo plan estratégico crecer con fuerza en el negocio de la gestión de activos. La gestora administra en la actualidad un patrimonio de 5.000 millones de euros en fondos de inversión y 300 en planes de pensiones. Su objetivo es sumar otros 800 millones de euros en los próximos tres años.

Hasta ahora, Mutuactivos había priorizado la venta de fondos segmentados por categorías: Mutuafondo para inversión en Bolsa, Mutuafondo Dinero (para renta fija a corto plazo), Mutuafondo High Yield, Mutuafondo Bonos Convertibles... Su anterior gama de fondos mixtos tenía poco peso, en relación al total de patrimonio gestionado.

La volatilidad de Mutuafondo Evolución oscilará entre el 0 y el 5%, la de Mutuafondo Equilibrio, entre el 5 y el 10% y la de Mutuafondo Flexibilidad se situará entre el 10 y el 15%.

Una de las características diferenciales de estos fondos será la gestión del riesgo por volatilidad máxima y el universo de inversión al que acceden, que estará focalizado en incorporar los activos más eficientes. "Invertiremos en fondos propios, pero si vemos un activo donde hay una gestora que puede aportar mayor valor añadido no dudaremos en comprarlo", apunta, Muñoz.

Los nuevos fondos cuentan adicionalmente con niveles máximos de exposición a renta variable, que se sitúan en el 20% en el fondo de perfil conservador, en el 50% en el fondo moderado y en el 80% en el perfil dinámico.