Klaus Regling: “España debería tener un colchón fiscal para afrontar un cambio de ciclo”

Klaus Regling, (Lübeck, Alemania, 1950) ha sido director gerente del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) desde su creación en 2012. Es el máximo responsable del organismo que junto a su predecesor (FESE) ha rescatado a cinco países europeos en los últimos ocho años, incluida España, que ayer anunció la devolución de otros 3.000 millones de euros del préstamo recibido. Regling, ejemplo de manual de pulcro tecnócrata europeo, acudió ayer a Madrid a una conferencia la misma semana en que la formación de Gobierno en Italia ha hecho rebrotar tensiones en la eurozona que parecían olvidadas, y en vísperas de que los Estados miembros definan al fin cómo debe ser la reforma de la eurozona. Una reforma en la que el MEDE tiene todas las papeletas para jugar un papel clave, ya sea como respaldo del fondo para resoluciones bancarias, ya sea como una suerte de FMI europeo.

¿Está preocupado por Italia? Puede ser la primera vez que partidos euroescépticos forman Gobierno en uno de los grandes Estados de la eurozona.

Tenemos que esperar y ver, dado que no hay Gobierno en estos momentos. Ha habido declaraciones contradictorias por parte de los políticos, así que tenemos que ver qué pasa realmente. Estoy preocupado por algunas de estas declaraciones, como muchas otras personas en Europa. Pero la democracia es parte de nuestras vidas. Lo importante ahora es cuáles serán las políticas del nuevo Ejecutivo.

La reacción del mercado ha sido negativa, pero no particularmente dura.

Sí, ha habido una clara reacción. Los tipos de interés de la deuda italiana han subido y están significativamente por encima de los de España. Pero la reacción no ha sido muy fuerte, creo que el mercado tiene la misma visión que yo de esperar y ver qué hace realmente el nuevo Gobierno.

¿Qué pueden esperar los ciudadanos europeos de la reforma del euro? ¿Qué papel tendrá el MEDE?

Lo más importante es que los países que tuvieron problemas y perdieron el acceso a los mercados, o estuvieron a punto, han mejorado sus políticas, puesto en marcha reformas y afrontado problemas que eran diferentes en cada caso. La consecuencia ha sido una mejoría de la unión monetaria. Sin esto, los cambios en la arquitectura del euro no nos habrían sacado de la crisis. Adicionalmente, hemos mejorado la arquitectura del euro con la unión bancaria, con el mecanismo único de resolución para los bancos sistémicos, la junta de resolución única y el fondo de resolución único. Otra innovación importante es la creación del MEDE. Ahora hay debate sobre cómo fortalecer la unión monetaria. Grandes cambios institucionales se han producido ya, y sobre estos cambios ahora hay discusiones en marcha, y se tomarán decisiones en verano para completar la unión bancaria. Una decisión está relacionada con un mecanismo de respaldo para el fondo de resolución único, la otra con un esquema de garantía de depósitos europeo. Ninguno de estos asuntos está acordado; aún se está trabajando en ello. La mayor parte de los países considera que la unión monetaria necesita estos dos elementos, pero hay desacuerdo sobre cómo de rápido sucederá esto y qué condiciones previas son precisas para ello. Hay un debate al respecto que puede concluir en junio.

¿Es usted optimista?

Es importante que todos los Estados miembros respalden el establecimiento del sistema de respaldo y de garantía de depósitos. No lo es tanto si se pone en marcha el año que viene o después. Es más importante el apoyo a este cambio institucional. Después podemos pasar un tiempo creando las condiciones previas para que estos cambios tengan lugar.

Entonces debería haber un calendario.

Podría ser parte del acuerdo de junio.

Sobre la capacidad fiscal, París quiere capacidad fiscal dentro de la zona euro; la visión alemana está más cerca de la condicionalidad.

Desde mi punto de vista la unión monetaria debería tener algún tipo de capacidad fiscal. Pero no deberíamos olvidarnos del presupuesto de la UE, que hace transferencias de países ricos a pobres. Se han hecho transferencias fiscales durante 60 años y éstas seguirán ahí. Eso es útil; si no hubiese presupuesto comunitario probablemente tendríamos un debate mucho más urgente sobre las transferencias dentro del euro. Pero en mi opinión no las necesitamos. Es importante pensar en expandir los colchones fiscales a nivel nacional, porque los países que cumplen el Pacto de Estabilidad tienen capacidad para permitir que los estabilizadores automáticos funcionen y se use el 3% del PIB para estímulos fiscales. Pero es útil a nivel de la UE pensar cómo complementar estos colchones nacionales con colchones europeos. Pueden hacerse a través de mecanismos como sistemas complementarios de desempleo o fondos de emergencia, algo que ya funciona en

Estados Unidos. Otra alternativa serían mecanismos adicionales dentro del MEDE.

Pero estos mecanismos no serían transferencias...

No, las transferencias la gestiona el presupuesto europeo. Podemos mejorar su eficiencia pero ya tenemos transferencias.

¿Serían más como préstamos?

Sí, como líneas de crédito donde puedes pedir un préstamo para devolver durante un ciclo económico, cinco o siete años, de modo que el dinero vuelva a estar disponible para el próximo ciclo bajista.

Pero tendremos de nuevo condicionalidad, y una cierta división entre países acreedores y deudores.

No, no es eso por lo que abogo. Estas herramientas están diseñadas para que todos los países se puedan beneficiar, porque todos atraviesan ciclos, incluso los que parecen más fuertes ahora. Pueden tener ciclos bajistas y aprovecharse de estos fondos. Es un enfoque distinto del MEDE donde ha habido acreedores y deudores en los últimos años.

Sobre los eurobonos, tenemos una propuesta de la Comisión de crear activos seguros vía titulizaciones. Esta semana, la presidenta de Santander, Ana Botín, ha abogado por la mutualización. ¿Cuál es su opinión?

Estamos mezclando muchas cosas. No llamaría a la propuesta de la Comisión eurobonos porque este es otro concepto. Sería muy positivo para la unión monetaria tener estos activos seguros; eso rompería el círculo vicioso entre bancos y Estados. Protegería a países en crisis. Pero la propuesta de hacerlo con ingeniería financiera no proporcionaría estos activos seguros, según muchos expertos. Es positivo que se trabaje para encontrar una vía para crearlos, pero hasta ahora no he visto un resultado convincente. Las agencias de rating han dicho que no darán la calificación máxima a un activo creado así. Necesitamos seguir trabajando, y si no podemos encontrar un activo seguro artificial, tendremos que ir por el camino más largo: crear confianza entre los Estados miembros y, al final del camino, podrá llegar la mutualización verdadera. Pero eso está muy lejos.

España está bajo la supervisión posterior al programa de rescate. ¿Qué opina de nuestra senda fiscal? El Gobierno está bajando impuestos y mejorando las pensiones.

Conocemos las previsiones de la Comisión y del Gobierno. Sería muy bueno finalmente reducir el déficit por debajo del 3% este año; España sería el último país de la zona euro en hacerlo. Dado el buen comportamiento económico de los últimos años quizás debería haber sucedido antes. Pero está bien que ocurra en 2018; España debería seguir en este sendero. Ahora estamos experimentando un contexto económico positivo en Europa y en el mundo. Eso no durará para siempre. Los tipos están muy bajos, y los presupuestos se benefician de ello. Pero los buenos tiempos no durarán para siempre. Es bueno prepararse, construir un colchón fiscal ahora y estar preparado para el cambio de ciclo desde un punto de vista presupuestario. No predecimos otra crisis, pero todas las economías se mueven en ciclos. Tras muchos años buenos, y España ha crecido más del 3% durante 11 trimestres, algún día cambiará la tendencia, como en cualquier otro país. Si esto sucede, es bueno tener un colchón fiscal.

En 2016 la revisión del programa de asistencia financiera no mencionó a Banco Popular en su análisis de la banca, solo meses antes de su resolución. ¿No lo encuentra paradójico, dado que el programa y la supervisión están centrados en la estabilidad financiera?

No puedo comentar el trabajo de las autoridades de supervisión. Pero es positivo que se encontrase una solución muy rápida y ahora el sistema bancario es mucho más fuerte que hace años. Esto es importante.

Ha habido críticas sobre la falta de transparencia.

Esto es algo que debería usted discutir con el Mecanismo Único de Resolución (SRM, por sus siglas en inglés). No creo que deba haber transparencia completa en la supervisión bancaria, donde la información es muy sensible en términos de mercado. Si todo se publica, no funcionará.