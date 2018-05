Los TCP de Iberia urgen formación sobre su mayor avión antes del primer vuelo comercial

Los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Iberia esperan la llegada del nuevo Airbus A350/900 a la flota de la aerolínea con ciertas dosis de incertidumbre. Al menos así lo denuncia el sindicato Sitcpla, que se queja públicamente por la ausencia de formación al colectivo de asistentes en vuelo. A renglón seguido, el colectivo manifiesta que pilotos y mecánicos sí están siendo preparados "con la debida antelación para enfrentarse con éxito a la operación del nuevo avión".

La llegada del A350 a la escuadra de Iberia representa un hito en la renovación en que está inmersa desde hace cinco años la que fue aerolínea española de bandera. El mayor aparato de la flota llegará a finales de junio, y su estreno en vuelos de largo radio se producirá en agosto en la ruta Madrid-Nueva York. Antes habrá un periodo de operaciones de suelta para las tripulaciones previsiblemente entre la capital española y Londres.

A menos de dos meses del primer vuelo comercial del A350 los TCP “ni siquiera hemos visto los planos de la configuración interior del avión”, lamenta el sindicato Sitcpla, “el avión del que tendremos que hacernos cargo de su seguridad en todo lo relativo a su cabina de pasajeros constituye, a día de hoy, un perfecto desconocido para los TCP”.

El colectivo cree que Iberia "despachará" la formación de los tripulantes de cabina de pasajeros "con un cursillo de diferencias con otras aeronaves, impartido en escasas horas, sin ni siquiera una visita de familiarización con el avión, de cuya seguridad vamos a ser responsables". Los representantes de los trabajadores manifiestan que muchos de los sistemas del A350 presentan variaciones respecto a modelos como el A330 o el A340, con los que Iberia cubre sus vuelos de larga distancia.

Denuncia ante la AESA

El Sitcpla ha enviado escritos a la dirección de Iberia y a la propia Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) solicitando la citada visita de familiarización. La respuesta de la empresa, según el sindicato, es que esa aproximación no es necesaria. Y la AESA parece haber contestado que "la formación respecto a nuevas flotas es supervisada por AESA y en los entrenamientos se incluyen todos los requerimientos recogidos en el documento ODR TABLE A330-200/300 TO A350-900/1000 FOR CABIN CREW", según explica el sindicato en un comunicado. En este último documento del fabricante se regula la necesidad, o no, de realizar una visita a la aeronave,

El Sitcpla ha pedido el documento a la AESA y la respuesta es que debe comprarse a Airbus o pedirse a Iberia. A raíz de este desencuentro, desde el Sitcpla se habla de opacidad y de "la rebaja de uno de los pilares de la aviación civil: la seguridad a bordo".