IAG descarta una opa hostil o entrar en una guerra por Norwegian

El holding de aerolíneas IAG asegura que no irá a una batalla por la toma de la aerolínea de bajo coste Norwegian. El consejero delegado Willie Walsh ha declarado a Reuters esta mañana, en el marco del foro CAPA-Centre for Aviation, que no espera un acuerdo a corto plazo con los principales accionistas de la firma noruega y descarta lanzar una opa hostil.

La acción de Norwegian pierde más de un 7% a media jornada, una vez que el potencial comprador está metiendo la operación en el congelador. Conocidos los contactos entre ambas partes, Easyjet también parece haber valorado la posibilidad de ofertar por activos puntuales de la aerolínea que ha revolucionado el mercado.

El conglomerado que engloba a British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, se hizo con un 4,6% de Norwegian el pasado mes de abril, con la declarada intención de negociar desde dentro la adquisición de un paquete de control. Por el momento, y según afirmó Norwegian, ha habido hasta dos ofertas sobre la mesa, pero fueron rechazadas. El propio Walsh salió al paso de esa declaración de Norwegian asegurando que no habló en firme sobre un precio.

IAG intenta dar un considerable salto en el creciente negocio de los vuelos de larga distancia y bajo coste con la compra del que hoy es el rival a batir en este segmento. De no salir adelante la operación, Walsh dice confiar en el desarrollo de la marca propia Level. Esta última arrancó operaciones el pasado verano desde el aeropuerto barcelonés de El Prat y bajo la tutela de la española Iberia.